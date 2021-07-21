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Пассажирский самолет потерпел крушение в Сомали
Источник материала: ОНТ
В Сомали потерпел крушение пассажирский самолет. На борту было 45 человек. По сообщениям властей, никто не погиб.
Воздушное судно вылетело из столицы Кении. Жёсткую посадку совершило в аэропорту города Эль-Вак, который последние годы не работал. Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту есть пострадавшие. О причинах пока не сообщается.
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В Сомали потерпел крушение пассажирский самолет. На борту было 45 человек. По сообщениям властей, никто не погиб. Воздушное судно вылетело из столицы Кении....
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