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Пассажирский самолет потерпел крушение в Сомали

21.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пассажирский самолет потерпел крушение в Сомали

В Сомали потерпел крушение пассажирский самолет. На борту было  45 человек.  По сообщениям властей, никто не погиб.  

Воздушное судно вылетело из столицы Кении. Жёсткую посадку совершило в аэропорту города Эль-Вак, который последние годы не работал. Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.  На борту есть пострадавшие. О причинах пока не сообщается.

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В Сомали потерпел крушение пассажирский самолет. На борту было  45 человек.  По сообщениям властей, никто не погиб.   Воздушное судно вылетело из столицы Кении....
 
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