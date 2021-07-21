Парень перепутал газ с тормозом – машина оказалась в бассейне (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Молодой парень из Колорадо (США) совершил, наверное, классическую ошибку водителей — перепутал газ с тормозом. Об этом рассказывает Inside Edition.





Результат – автомобиль въехал на задний двор и плюхнулся в бассейн. К счастью, ни водитель, ни пассажир не пострадали.

Из местного пожарного департамента прибыл водолаз для спасения утонувшего транспорта. С помощью буксировочного троса эвакуатор вытащил машину из бассейна.

А вот полицейские, которые прибыли на место ДТП, оказались чуть строже. Они, конечно, порадовались, что все хорошо закончилось, посмеялись над инцидентом, но штраф за неосторожное вождение выписали.

Фото: скриншот из видео

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