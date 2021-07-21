|
Черепаха сбежала из дома. Нашли ее через год – далеко она не уползла
Источник материала: ОНТ
Две жительницы Уилтшира (Англия) однажды гуляли с собаками на поле. Неожиданно они наткнулись на черепаху. Об этой истории
Женщины знали, что черепахи в их местности не обитают. Тогда они предположили, что у их живой находки есть хозяин.
В соцсетях им быстро помогли. Владельцем черепахи оказался Руайдри Джакс – он даже указал на характерный скол на панцире животного, а еще подробного описал внешность беглянки.
Однако мужчина очень удивился, что женщины нашли его питомицу. Он думал, что никогда ее не увидит больше. В августе прошлого года она сбежала из вольера, он искал ее, но не нашел. Самое смешное, что черепаха по кличке Макси развила такую скорость, что за год прошла всего-то 0,96 км.
Беглянку вернули домой. Теперь за свободолюбивой черепахой будут следить куда внимательнее, чем раньше.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Две жительницы Уилтшира (Англия) однажды гуляли с собаками на поле. Неожиданно они наткнулись на черепаху. Об этой истории написало издание Mirror. Женщины знали, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)