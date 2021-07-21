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Черепаха сбежала из дома. Нашли ее через год – далеко она не уползла

21.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Черепаха сбежала из дома. Нашли ее через год – далеко она не уползла

Две жительницы Уилтшира (Англия) однажды гуляли с собаками на поле. Неожиданно они наткнулись на черепаху. Об этой истории написало издание Mirror.

Женщины знали, что черепахи в их местности не обитают. Тогда они предположили, что у их живой находки есть хозяин.

В соцсетях им быстро помогли. Владельцем черепахи оказался Руайдри Джакс – он даже указал на характерный скол на панцире животного, а еще подробного описал внешность беглянки.

Однако мужчина очень удивился, что женщины нашли его питомицу. Он думал, что никогда ее не увидит больше. В августе прошлого года она сбежала из вольера, он искал ее, но не нашел. Самое смешное, что черепаха по кличке Макси развила такую скорость, что за год прошла всего-то 0,96 км. 

Беглянку вернули домой. Теперь за свободолюбивой черепахой будут следить куда внимательнее, чем раньше.

Фото: pixabay

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Две жительницы Уилтшира (Англия) однажды гуляли с собаками на поле. Неожиданно они наткнулись на черепаху. Об этой истории написало издание Mirror. Женщины знали, что...
 
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