Ветер ослабил жару – до +25°C. Прогноз погоды на 22 июля

Источник материала: ОНТ

В ближайшие дни каких-то сильных изменений не ожидается, природа даст нам отдохнуть от аномально высоких температур и подарит летнюю прохладу.

22 июля погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, по периферии которой будет поступать сухой, но прохладный воздух с северо-запада Европы.

В четверг – переменная облачность, без осадков. Влажность до 60%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем умеренный.

Утром на столбиках термометров от +15°C по северу до +18°C по юго-западу. К середине дня воздух прогреется до +25°C по Брестской области. В Витебской области прохладнее – до +21°C. В столице будет +23°C. К вечеру +20…+23°C.

В пятницу сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-востоку погоду будет формировать влажный атмосферный фронт с Балтийского моря. Утром и днем пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных регионах без осадков. Температура ночью +8…+14°C, в разгар дня +21…+28°C.

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