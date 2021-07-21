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Ветер ослабил жару – до +25°C. Прогноз погоды на 22 июля

21.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ветер ослабил жару – до +25°C. Прогноз погоды на 22 июля

В ближайшие дни каких-то сильных изменений не ожидается, природа даст нам отдохнуть от аномально высоких температур и подарит летнюю прохладу.  

22 июля погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, по периферии которой будет поступать сухой, но прохладный воздух с северо-запада Европы.

В четверг – переменная облачность, без осадков. Влажность до 60%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем умеренный.

Утром на столбиках термометров от +15°C по северу до +18°C по юго-западу. К середине дня воздух прогреется до +25°C по Брестской области. В Витебской области прохладнее – до +21°C. В столице будет +23°C. К вечеру +20…+23°C.  

В пятницу сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-востоку погоду будет формировать влажный атмосферный фронт с Балтийского моря. Утром и днем пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных регионах без осадков. Температура ночью +8…+14°C, в разгар дня +21…+28°C.

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В ближайшие дни каких-то сильных изменений не ожидается, природа даст нам отдохнуть от аномально высоких температур и подарит летнюю прохладу.   22 июля погоду...
 
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