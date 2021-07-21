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Число погибших из-за наводнения в китайском Чжэнчжоу выросло до 25 человек

21.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Число погибших из-за наводнения в китайском Чжэнчжоу выросло до 25 человек

До 25 выросло число жертв сильнейшего наводнения в китайском городе Чжэнчжоу. Ещё семеро пропали без вести.

Многих жертв стихия застала в метро. Руководство подземки обесточило одну из веток. В середине туннеля остановился поезд, и люди оказались в водной ловушке. Наводнение застало врасплох больше миллиона человек. Подтоплено свыше полутысячи населенных пунктов. Людей спасают из затопленных зданий и машин.


На некоторых реках уровень воды поднялся до опасных показателей. Повреждены плотины. Перекрыты шоссе, нарушено железнодорожное сообщение, отменены авиарейсы. За три дня в регионе выпала почти годовая норма осадков. Такое случается раз в тысячу лет.

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До 25 выросло число жертв сильнейшего наводнения в китайском городе Чжэнчжоу. Ещё семеро пропали без вести. Многих жертв стихия застала в метро. Руководство...
 
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