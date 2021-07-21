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В Великобритании срок тюремного заключения за раскрытие гостайны могут увеличить до 14 лет

21.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Великобритании срок тюремного заключения за раскрытие гостайны могут увеличить до 14 лет

За «неловкое положение» правительства придётся посидеть в тюрьме – лет 14. МВД Великобритании подготовило поправки в закон о гостайне.

В соответствии с ними СМИ-иноагентам и их информаторам за публикацию данных, которые «ставят в неловкое положение чиновников Ее Величества», увеличат максимальное наказание – раньше это было два года тюрьмы, теперь в семь раз больше. Ну, например, за то, что стало известно о любовных похождениях министра здравоохранения с секретаршей в период пандемии. Таких журналистов приравняют к шпионам.


Но если будет доказано, что в своих публикациях пресса действовала в интересах общества, то суд будет защищать ее права. Интересно, что бы на этот счет сказала демократичная Европа, если бы с такой инициативой выступила Беларусь. А вот европейские правозащитники отреагировали вполне лояльно – главное, что поправки касаются только СМИ-иностранных агентов. А у так называемой «честной прессы» всё же останется право подглядывать в замочную скважину для защиты «общественных интересов». Вот такая демократичная Европа.

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За «неловкое положение» правительства придётся посидеть в тюрьме – лет 14. МВД Великобритании подготовило поправки в закон о гостайне. В соответствии с ними...
 
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