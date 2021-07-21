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О проекте нового указа о строительстве жилья с господдержкой рассказали в Министерстве архитектуры и строительства

21.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

О проекте нового указа о строительстве жилья с господдержкой рассказали в Министерстве архитектуры и строительства

В жилищном строительстве с господдержкой ожидаются изменения. Проект указа на стадии завершения. Об этом рассказали в Министерстве архитектуры и строительства. 


Документ обеспечит дополнительную защиту интересов многодетных семей. В столице и других крупных городах люди стоят на очереди нуждающихся десятилетиями. При этом некоторые не прочь переехать в иной город или вернуться в свой родной. Но останавливает потеря очереди. В указе предусмотрят возможность ее переноса с сохранением права на получение господдержки при строительстве. С января по июль такого жилья в Беларуси ввели почти 70% от годового плана. Упор также на строительстве электрожилья.

135 тысяч квадратных метров – объемы арендного строительства в год. Много возводится индивидуального жилья, которое сейчас особенно пользуется спросом.

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В жилищном строительстве с господдержкой ожидаются изменения. Проект указа на стадии завершения. Об этом рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.  ...
 
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