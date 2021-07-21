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Директор картинной галереи Людмила Шимбалёва. Проект «Белорусская Super-женщина»

21.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Директор картинной галереи Людмила Шимбалёва. Проект «Белорусская Super-женщина»

Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом и идеалами делают мир лучше.  

Каждую неделю в совместном проекте трёх национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – новая история и новая судьба. Педагоги, врачи, журналисты, представители культуры и спорта. А еще они мамы, жены, дочери и подруги. Вечером – эстетика, духовность и культура в лице руководителя картинной галереи в Гомеле. Ей есть что сказать – смотрите сразу после вечернего выпуска новостей.


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Теги: Новости, Гомель
 
 
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Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом и идеалами делают мир лучше.   Каждую неделю в...
 
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