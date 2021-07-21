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Дэниел Рэдклифф хочет сыграть одну из ролей в «Форсаже»
Источник материала: ОНТ
Британский актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в одноимённых фильмах, хочет сняться в блокбастере «Форсаж». Об этом он
Рэдклифф отметил одно важное условие: он ненавидит водить машину в кадре, поэтому хотел бы роль во франшизе, где нет необходимости управлять авто. К примеру, он мог бы выступить как администратор.
Сам актер в жизни водит машину, но редко – это для него не интересно.
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Британский актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в одноимённых фильмах, хочет сняться в блокбастере «Форсаж». Об этом он рассказал в подкасте Конана...
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