Дэниел Рэдклифф хочет сыграть одну из ролей в «Форсаже»

Источник материала: ОНТ

Британский актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в одноимённых фильмах, хочет сняться в блокбастере «Форсаж». Об этом он рассказал в подкасте Конана О'Брайена.

Рэдклифф отметил одно важное условие: он ненавидит водить машину в кадре, поэтому хотел бы роль во франшизе, где нет необходимости управлять авто. К примеру, он мог бы выступить как администратор.

Сам актер в жизни водит машину, но редко – это для него не интересно.

Фото: instagram.com/daniel9340/

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