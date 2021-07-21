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Юрий Воскресенский: фактически они выступают за пожизненное президентство действующего главы государства

21.07.2021 19:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Конституционная комиссия готова представить результаты работы Президенту. 21 июля прошло девятое заседание, на котором подвели итоги работы по изменению Основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Юрий Воскресенский: фактически они выступают за пожизненное президентство действующего главы государства

Юрий Воскресенский, директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил»:
Это связано с тем, что при возможном транзите власти у белорусского народа нет стопроцентной гарантии, что курс на построение правового социального демократического государства будет продолжен.

И обратите внимание, что вся беглая оппозиция эту норму о двух сроках полностью проигнорировала, не поддержала никак. То есть фактически они выступают за пожизненное президентство действующего главы государства. Все предложения присылали – и католическая церковь, и православная, профессиональные союзы. И только одна группа, которая должна с утра до вечера бомбить Конституционную комиссию, не присылала никаких предложений.

 
 
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Новости Беларуси. Конституционная комиссия готова представить результаты работы Президенту. 21 июля прошло девятое заседание, на котором подвели итоги работы по...
 
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