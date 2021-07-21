Власти отказываются выделять землю под строительство нового здания церкви «Новая жизнь»

Власти отказываются выделять землю под строительство нового здания для протестантской полноевангельской церкви «Новая жизнь» до погашения долга, который верующие не признают. В начале года церковь выселили из дома молитвы на улице Ковалева в Сухарево.



Источник: newlife.by

Пастор церкви Вячеслав Гончаренко сообщил БелаПАН , что на прошлой неделе его пригласили в Совет Республики на встречу по вопросу «Новой жизни». На мероприятии присутствовали представители верхней палаты парламента, Мингорисполкома, администрации Московского района Минска, аппарата уполномоченного по делам религий и национальностей.

«Они по очереди высказывали свое мнение. В итоге их мнение совпало, что надо идти таким путем, чтобы мы заплатили налог на землю, который должно платить ЖРЭО», — сказал пастор.

Церкви выставляют претензии примерно на 500 тыс. рублей. Сумма неуплаченного земельного налога накапливалась больше десятилетия — с тех пор, как по решению суда здание дома молитвы «Новой жизни» отошло в собственность коммунальной организации. Община изначально считала изъятие у них недвижимости незаконным, потому дом молитвы не покидала и налог не уплачивала.

«Я все же шел [на встречу] с надеждой, что эту сумму нам аннулируют, что будет какое-то продвижение, потому что как религиозная организация мы освобождены от налогов, — сказал Гончаренко. — Они передали здание ЖРЭО. ЖРЭО, конечно, должно платить налоги, а они на нас это все повесили. Но все же они были настойчивы, сказали, что никто за нас это не сделает, и если мы хотим двигаться вперед и получить землю, строиться, то только таким путем».

По словам пастора, у церкви нет столько денег, чтобы погасить начисленный долг. В то же время он отметил, что проблема в первую очередь, не в деньгах, а в утраченном доверии к властям и неуверенности в том, что после погашения долга власти выполнят свое обещание.

«У нас за 29 лет сложились такие отношения, что у нас нет доверия к властям, мы были обмануты на каждом этапе, — заявил Гончаренко. — С 1992 по 1999 годы мы арендовали помещение, все было хорошо, но потом все евангельские конфессии выставили на улицу. <…> Четыре года мы раз в месяц собирались на площади Бангалор — в единственном месте, где Мингорисполком нам это позволял. Мы просили землю — нам отказали, сказали, что в течение 10 лет не будет земли для нас. Тогда мы выкупили коровник, указали, что под строительство культового здания. Мы получили какие-то разрешения, продвижение, но у нас все забрали, еще и претензии по деньгам нам выставляют».

Пастор утверждает, что в 2008 году столичные власти уже предлагали церкви покинуть здание бывшего коровника, после чего ей бы, возможно, выделили участок для строительства нового дома молитвы. «Много позже в Мингорисполкоме нам обещали, что выделят землю, чтобы мы строили здание. Мол, построите, перейдете мирно, а это [здание на ул. Ковалева] отдадите для государственных целей. Но в феврале нас выгнали», — отметил он. Здание, из которого выселили верующих, официальными собственниками никак не используется.