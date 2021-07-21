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Лукашенко предсказал третью мировую войну с участием России и Китая

21.07.2021 20:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко предсказал третью мировую войну с участием России и Китая
Фото: president.gov.by
Гибридные атаки европейских стран против Беларуси, России и Китая могут привести к третьей мировой войне. Такую позицию выразил Александр Лукашенко в интервью Sky News Arabia, сообщает РИА Новости.

По его словам, вмешательство западных стран во внутренние дела Беларуси, попытки организовать государственный переворот, а также нацеленная на белорусов информационная пропаганда в конечном итоге приведут к конфликту мирового масштаба. Главными участниками развязанной европейскими странами войны будут Беларусь, Россия и Китай, добавил Лукашенко.

Он отметил, что под европейскими странами он подразумевает не обычных граждан, а «безумных политиков», которые во всем следуют указаниям США и не могут самостоятельно принимать решения в вопросах своей внешнеполитической стратегии.

«Отношения США и стран Западной Европы — это отношения метрополии и колонии», — заявил политик.


Ранее Лукашенко сказал, что Беларусь находится на пороге не холодной, а «ледяной» войны. Он отметил, что Беларусь сможет выстоять, только если не поддастся гибридному давлению.

2 июля Лукашенко сообщил, что в стране раскрыта сеть «спящих» террористических ячеек, которые создавались иностранными спецслужбами с целью свержения власти. По его словам, ячейки маскировались под отряды самообороны, которые должны были в назначенный «день икс» совершить государственный переворот. Он обвинил в причастности к созданию террористической сети Украину, США, Германию, Польшу и Литву.

Отношения Беларуси со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020. Начавшиеся из-за результатов выборов массовые акции протеста, которые жестоко подавлялись белорусскими властями, вызвали огромный резонанс в западных странах. Сам Лукашенко неоднократно заявлял, что за организацией митингов стоят европейские политические элиты.
 
 
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Главными участниками развязанной европейскими странами войны будут Беларусь, Россия и Китай.
 
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