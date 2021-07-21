|
Московский суд решил всё же выдать кикбоксера Кудина в Беларусь
Источник материала: UDF
Алексей Кудин / rh.by
Как рассказывало Еврорадио, сегодня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил экстрадицию белорусского атлета, сославшись на убедительные доказательства его защиты. Россия должна выполнять решения ЕСПЧ как член Совета Европы.
Алексей Кудин — многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу. На родине за участие в акциях протеста в Молодечно его обвиняют по статье "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел". В ноябре 2020-го спортсмен не пришёл в суд, и его объявили в розыск. Задержали Кудина в январе 2021-го в Московской области, с тех пор он находится за решёткой.
Генпрокуратура Беларуси прислала в Россию обращение об экстрадиции. В защиту кикбоксёра выступили белорусские и российские спортсмены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кудин — многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)