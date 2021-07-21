Источник материала: UDF



Алексей Кудин / rh.by​

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Московский суд решил всё же выдать кикбоксера Кудина в Беларусь Кудин — многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу.

Как рассказывало Еврорадио, сегодня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил экстрадицию белорусского атлета, сославшись на убедительные доказательства его защиты. Россия должна выполнять решения ЕСПЧ как член Совета Европы.— многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу. На родине за участие в акциях протеста в Молодечно его обвиняют по статье "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел". В ноябре 2020-го спортсмен не пришёл в суд, и его объявили в розыск. Задержали Кудина в январе 2021-го в Московской области, с тех пор он находится за решёткой.Генпрокуратура Беларуси прислала в Россию обращение об экстрадиции. В защиту кикбоксёра выступили белорусские и российские спортсмены.