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Московский суд решил всё же выдать кикбоксера Кудина в Беларусь

21.07.2021 20:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Московский суд решил всё же выдать кикбоксера Кудина в Беларусь
Алексей Кудин / rh.by​
Апелляционный суд в Москве оставил в силе решение о выдаче белорусского спортсмена Алексея Кудина, передаёт "Радио Свобода".

Как рассказывало Еврорадио, сегодня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил экстрадицию белорусского атлета, сославшись на убедительные доказательства его защиты. Россия должна выполнять решения ЕСПЧ как член Совета Европы.

Алексей Кудин — многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу. На родине за участие в акциях протеста в Молодечно его обвиняют по статье "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел". В ноябре 2020-го спортсмен не пришёл в суд, и его объявили в розыск. Задержали Кудина в январе 2021-го в Московской области, с тех пор он находится за решёткой.

Генпрокуратура Беларуси прислала в Россию обращение об экстрадиции. В защиту кикбоксёра выступили белорусские и российские спортсмены.

 
 
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Кудин — многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу.
 
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