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Торговле разрешили поднять цены на рис, чтобы избежать его дефицита

21.07.2021 20:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Торговле разрешили поднять цены на рис, чтобы избежать его дефицита
Фото: pixabay.com
Продавцам, производителям и поставщикам разрешили до конца июля поднять цены на рис. Об этом сообщается в телеграм-канале МАРТ.

Напомним, ранее чиновники сначала заморозили рост цен на некоторые социально значимые товары, в том числе на рис, а потом установили потолок по росту цен.

Рис входит в список социально значимых товаров. С 24 февраля (и до конца месяца) на него запрещали повышать цены. С 1 марта рост мог не больше чем на 0,2% в месяц. Превышать этот потолок возможно по решению Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине.

Эта комиссия позволила выйти за коридор по росту цен на рис "для недопущения сокращения ассортимента риса на фоне роста контрактных цен и ухудшения финансового состояния организаций". Повысить цены могут юрлица и ИП всех форм собственности. Сделать это можно до 31 июля.
 
 
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Рис входит в список социально значимых товаров.
 
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