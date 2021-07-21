Источник материала: UDF



Обыск в организации в феврале этого года

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минюст подал иск в Верховный суд о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов Мониторинг организации Минюст начал в конце июня.

Минюст, что «за нарушение законодательства об общественных объединениях Общественному объединению „Белорусская ассоциация журналистов“ (далее — БАЖ) Министерством юстиции было вынесено письменное предупреждение. Своим письмом БАЖ в адрес Министерства юстиции признало выявленные нарушения и необходимость их устранения. Однако в установленный срок данное общественное объединение не предприняло мер по устранению нарушений, что недопустимо».Из-за того, что организация, по мнению Минюста, не приняла мер по устранению нарушений и повторно нарушила законодательство, и был подан иск в Верховный суд о ликвидации общественного объединения.Мониторинг организации Минюст начал в конце июня. Надо было предоставить «тысячи документов начиная с 1 января 2018 года». Среди бумаг — списки участников объединения, заявления на вступление в БАЖ, протоколы заседаний, все входящие и исходящие письма за три с половиной года, а также финансовая документация и другое.Некоторые из документов, которые требовал Минюст, находятся в Следственном комитете после проведенного в офисе организации обыска в феврале этого года. Ассоциация получила письмо от Минюста, которое было датировано 9 июня, только через 12 дней. У представителей БАЖа было два дня на подготовку всех нужных документов.