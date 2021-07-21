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Минюст подал иск в Верховный суд о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов
Источник материала: UDF
Обыск в организации в феврале этого года
Минюст
Из-за того, что организация, по мнению Минюста, не приняла мер по устранению нарушений и повторно нарушила законодательство, и был подан иск в Верховный суд о ликвидации общественного объединения.
Мониторинг организации Минюст начал в конце июня. Надо было предоставить «тысячи документов начиная с 1 января 2018 года». Среди бумаг — списки участников объединения, заявления на вступление в БАЖ, протоколы заседаний, все входящие и исходящие письма за три с половиной года, а также финансовая документация и другое.
Некоторые из документов, которые требовал Минюст, находятся в Следственном комитете после проведенного в офисе организации обыска в феврале этого года. Ассоциация получила письмо от Минюста, которое было датировано 9 июня, только через 12 дней. У представителей БАЖа было два дня на подготовку всех нужных документов.
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Мониторинг организации Минюст начал в конце июня.
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