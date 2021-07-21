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Минюст подал иск в Верховный суд о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов

21.07.2021 20:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Минюст подал иск в Верховный суд о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов
Обыск в организации в феврале этого года
Минюст подал иск о ликвидации общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов». Причина: организация не смогла ликвидировать нарушение законодательства, за которое ранее было вынесено письменное предупреждение. До этого Минюст проводил мониторинг организации, представители которой должны были за два дня собрать для ведомства «тысячи документов начиная с 1 января 2018 года». Однако часть бумаг на тот момент находилась в Следственном комитете после обыска в офисе БАЖ в феврале. А 14 июля в организацию снова пришли силовики и опечатали помещение.

Минюст сообщает, что «за нарушение законодательства об общественных объединениях Общественному объединению „Белорусская ассоциация журналистов“ (далее — БАЖ) Министерством юстиции было вынесено письменное предупреждение. Своим письмом БАЖ в адрес Министерства юстиции признало выявленные нарушения и необходимость их устранения. Однако в установленный срок данное общественное объединение не предприняло мер по устранению нарушений, что недопустимо».

Из-за того, что организация, по мнению Минюста, не приняла мер по устранению нарушений и повторно нарушила законодательство, и был подан иск в Верховный суд о ликвидации общественного объединения.

Мониторинг организации Минюст начал в конце июня. Надо было предоставить «тысячи документов начиная с 1 января 2018 года». Среди бумаг — списки участников объединения, заявления на вступление в БАЖ, протоколы заседаний, все входящие и исходящие письма за три с половиной года, а также финансовая документация и другое.

Некоторые из документов, которые требовал Минюст, находятся в Следственном комитете после проведенного в офисе организации обыска в феврале этого года. Ассоциация получила письмо от Минюста, которое было датировано 9 июня, только через 12 дней. У представителей БАЖа было два дня на подготовку всех нужных документов.
 
 
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