Не вузом единым. За что ценятся в университетах и на предприятиях выпускники колледжей

Источник материала: БелТА

Параллельно с вузами 20 июля стали принимать документы и ссузы. Кто сегодня выбирает среднее специальное образование, кому после девятого класса лучше получать профессию, за что всегда ценили в университетах и на предприятиях выпускников колледжей? Разбираемся на примере Могилевского архитектурно-строительного колледжа.

Конкурс - до четырех человек на место

Учреждению уже более 90 лет, и, судя по количеству желающих в нем учиться, оно в топе у молодежи. Особенно популярность возросла, когда колледж вошел в состав Белорусско-Российского университета - до 70% его выпускников поступают в этот вуз.

С гордостью руководство ссуза перечисляет все плюсы обучения здесь. Оно и понятно: для директора Константина Башаркина это не только единственное место работы, но еще и альма-матер. Константин Андреевич отмечает, что во все времена ценились специалисты, которые вначале получали среднее специальное образование, а затем высшее. Их выдвигали на руководящие должности, им доверяли ответственные посты, потому что они на практике знают весь процесс производства.

Коллектив архитектурно-строительного колледжа признан "Организацией года" среди ссузов страны, награжден множеством дипломов и памятных знаков. На прошедшем в этом году Форуме регионов двух стран о Могилевском архитектурно-строительном колледже и Белорусско-Российском университете говорил президент РФ Владимир Путин. Знают и ценят наших специалистов в стране-соседке, да и на родине на них спрос высокий.

В колледже готовят профи по шести специальностям, все они связаны со строительством. Из новейших - "теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна". В этом году документы принимают только от выпускников базовой школы. Только за первый день работы приемной комиссии 20 июля принято 56 заявлений от абитуриентов. И это при плане набора на бюджет 145 человек.

Но не все из кандидатов будут зачислены. У кого балл в аттестате ниже 6, лучше подумать о запасном варианте. Самый высокий конкурс среди тех, кто мечтает стать архитектором, - до 4 человек на место. На газоснабжение - 1,7.

"Некоторые думают: нечего время на колледж тратить, я и на стройке всему научусь. Хочу им порекомендовать пообщаться с нашими заочниками. В этом году у нас был 50-летний выпускник. Он владелец строительной компании. В колледж поступил потому, что не хватало теоретических знаний по проектированию, оформлению технической документации и чтению чертежей", - поделилась заместитель директора по учебной работе Елена Потемкина.

Все под контролем

Наверное, не столько переживают сами подростки о том, что будет, если уйти из школы после девятого класса, как их родители. Особенно те, кому придется отправить свое чадо за несколько километров от дома. Страхов хватает: жизнь в большом городе и в общежитии таит много сложностей. А что если попадет в плохую компанию, не сможет себе ничего приготовить и чем будет занят после занятий, кто его станет контролировать?

"Приятно, когда от мамы слышишь: я увидела вас и теперь спокойна, мой ребенок будет под присмотром, - замечает преподаватель, куратор группы Ольга Веремеева. - Если педагог не только производит впечатление надежного человека, но и демонстрирует опыт и компетенцию, то все будет хорошо. Главное - поверить в ребят, поддерживать их и находиться рядом. В конце первого года они даже признались: настораживало, что я постоянно интересуюсь их жизнью. Потом поняли: мне можно доверять".

Процесс адаптации у всех проходит по-разному. Сложнее, наверное, иногородним. У них не только новое учреждение образования, но и место жизни. Нужно устраивать быт с пока еще незнакомым соседом, самому заботиться о себе, привыкать к новым требованиям.

"В конце первого курса проводила анкетирование среди учащихся своей группы. У всех только положительные впечатления от учебы и учреждения", - отмечает Ольга Веремеева.

В колледже никто не прогуливает занятия. Стимулирует в том числе и тот факт, что за пропуск более 10 академических часов без уважительной причины лишают стипендии на месяц. За успеваемостью и посещением - строгий контроль.

Мама плохого не посоветует

У Ольги Войтович мама работала в архитектурно-строительном колледже бухгалтером. Затем Ольга Николаевна сама его окончила, вернулась преподавателем, и ее дочь получала здесь профессию. Вот такая семейная династия получается. "У нас в роду много строителей. Да и дедушка был мастером производственного обучения в 58-м училище", - замечает Ольга Николаевна.

Ее дочь Анастасия уже студентка заочного отделения БРУ, трудится в проектном институте по специальности. В архитектурно-строительный колледж поступала со средним баллом в аттестате 8,4 по рекомендации мамы. А мама, как известно, плохого не посоветует.

"Всегда рекомендую знакомым смело отпускать детей в ссузы, - замечает Ольга Николаевна. - Есть ли разница в подготовке специалистов в вузе и колледже? Отвечу так: в колледже мы ближе к школе, у нас много индивидуальной работы с учащимися. Институтская система - это лекции и практика, на 70% самостоятельное изучение материала. Без опыта учебы в ссузе мне пришлось бы очень тяжело в универе. Старые конспекты часто выручали".

Во время обучения в колледже предстоит несколько видов практик. Третьекурсники почти четыре месяца проводят на производстве, за это время получают рабочую профессию и разряд: каменщик, штукатур, маляр. Учащиеся любят трудиться в стройотрядах. Участвовали в возведении таких важных городских объектов, как кардиологический и физкультурно-оздоровительный центры.

Спросите у первокурсника

Даниил Сулик, учащийся второго курса, еще год назад расписал жизнь на несколько лет вперед. В колледж поступал осознанно.

"Меня многие спрашивают: почему решил сюда пойти после девятого класса? - делится размышлениями молодой человек. - В любом случае парня ожидает служба в армии. Если не поступишь после 11-го класса в вуз, то получишь повестку в военкомат. А после демобилизации куда? ЦТ еще сложнее сдать, работу хорошую без диплома не найдешь. А я после колледжа пойду в армию, эти полтора года службы засчитываются как отработка. С военным билетом у меня будет больше возможностей. Смогу зарабатывать и заочно получать высшее образование. По своей специальности "обслуживание и эксплуатация жилых домов" смогу легко найти вакансию. Я специалист широко профиля: и сантехник, и штукатур-маляр.

Вместе с заместителем директора по учебной работе Еленой Потемкиной нарисовали портрет тех, кто выбирает ссузы после девятого класса.

Первая категория. Это ребята, которые стремятся быстрее стать самостоятельными. Как правило, уже на втором курсе они после занятий и в выходные подрабатывают. Наверное, в колледже таких большинство. Многие из них из неполных или многодетных семей.

Вторая категория. Те, кому надоела школа. Учителя не знают, как таких подростков мотивировать, родители расписываются в своем бессилии. Они обижаются на школу, которая "вытолкнула" их детей в ПТУ и колледж. Это совсем не так. Педагоги понимают, что пусть лучше молодой человек рационально использует два года, получая профессию, а не просиживает на задней парте в 10-11 классах. Нередко родители позже говорят, что их дети изменились, стали более ответственными. После первой же практики понимают, что заработать могут своими руками, и с ними теперь даже советуются в вопросах ремонта.

Третья категория. Их, наверное, меньшинство. Родители таких подростков признаются: их дети такие "волнительные", что даже школьные экзамены с трудом переживают, а уж что будет на ЦТ... Поэтому после девятого класса приносят документы в ссуз, где проходят по конкурсу аттестатов. После получения профессии поступают на сокращенную форму обучения в вуз и сдают два теста по специальности. За эти годы их робость и неуверенность уходят.

Ссузы в цифрах

В Беларуси 194 учреждения, реализующих программы среднего специального образования. Из них девять - частные.

В ссузах обучают по 182 специальностям.

Самые востребованные направления - IT-сфера, иностранные языки, мехатроника, медицина.

Новая специальность нынешней вступительной кампании - "информационные кабельные сети".

Документы в ссузы принимаются по 3 августа на обучение за счет средств бюджета, по 14 августа - на платной основе.

В 2021-м планируется принять 39,6 тыс. человек (105,3% к показателю 2020 года).

Светлана КИРСАНОВА,

газета 7 Дней .-0-