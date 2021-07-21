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Чтобы не было дефицита. Правительство разрешило поднять цены на рис
Источник материала: Myfin
Как сообщается, цены на рис разрешено увеличить юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, которые его производят, ввозят и реализуют на внутреннем рынке.
Увеличить ценник можно не больше, чем на 4% по отношению к ценам на
28 февраля 2021 года.
«Такое решение принято, чтобы не допустить ухудшения финансового
состояния организаций и сокращения ассортимента риса на фоне роста
контрактных цен», - поясняет МАРТ.
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Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров согласовала повышение цен на рис. Об этом со ссылкой на Министерство...
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