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Чтобы не было дефицита. Правительство разрешило поднять цены на рис

21.07.2021 20:25 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Чтобы не было дефицита. Правительство разрешило поднять цены на рис
Фото: pixabay.com

Как сообщается, цены на рис разрешено увеличить юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, которые его производят, ввозят и реализуют на внутреннем рынке.

Увеличить ценник можно не больше, чем на 4% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года.

«Такое решение принято, чтобы не допустить ухудшения финансового состояния организаций и сокращения ассортимента риса на фоне роста контрактных цен», - поясняет МАРТ.

 
 
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Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров согласовала повышение цен на рис. Об этом со ссылкой на Министерство...
 
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