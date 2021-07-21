Чтобы не было дефицита. Правительство разрешило поднять цены на рис

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Как сообщается, цены на рис разрешено увеличить юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, которые его производят, ввозят и реализуют на внутреннем рынке.

Увеличить ценник можно не больше, чем на 4% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года.



«Такое решение принято, чтобы не допустить ухудшения финансового состояния организаций и сокращения ассортимента риса на фоне роста контрактных цен», - поясняет МАРТ.

