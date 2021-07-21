Мартиновича и Скурко из «Нашей Нивы» оставили под стражей

Главный редактор NN.by Егор Мартинович и начальник отдела маркетинга и рекламы, главный редактор газеты «Наша Нiва» в 2006—2017 годах Андрей Скурко оставлены под стражей, сообщила редакция.





Ранее сегодня на свободу под обязательство о явке был отпущен главред журнала «Наша гісторыя» и двух детских журналов, издаваемых «НН», Андрей Дынько.

8 июля в редакции «Нашай Нівы», бухгалтерии, дома у Мартиновича, Скурко, Дынько и главного бухгалтера Ольги Ракович прошли обыски. Впоследствии все четверо были задержаны по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Обыски прошли по этой и 293-й статьям (массовые беспорядки). Ольга Ракович 16 июля вышла на свободу.