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Китайский дипломат отреагировал на заявления Лукашенко об остановке транзита
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Китайский посол отметил, что его страна обратила внимание на заявления белорусской стороны.
«Китай надеется, что заинтересованные стороны смогут разрешить существующие разногласия надлежащим образом», — сказал дипломат.
Чжан Ханьхуэй выразил надежду, что стороны не будут подрывать стабильность в регионе.
Напомним, Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит грузов из Германии в Китай и Россию.
Независимые аналитики считают, что Китай может надавить на Россию, чтобы та решила вопрос Лукашенко, ставящего транзит под угрозу.
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Пекин заявил, что ожидает от Минска стабильности в регионе.
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