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«Китай надеется, что заинтересованные стороны смогут разрешить существующие разногласия надлежащим образом», — сказал дипломат.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Китайский дипломат отреагировал на заявления Лукашенко об остановке транзита Пекин заявил, что ожидает от Минска стабильности в регионе.

Китайский посол отметил, что его страна обратила внимание на заявления белорусской стороны.выразил надежду, что стороны не будут подрывать стабильность в регионе.Напомним,пригрозил перекрыть транзит грузов из Германии в Китай и Россию.Независимые аналитики считают, что Китай может надавить на Россию, чтобы та решила вопрос Лукашенко, ставящего транзит под угрозу.