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Китайский дипломат отреагировал на заявления Лукашенко об остановке транзита

21.07.2021 20:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Китайский дипломат отреагировал на заявления Лукашенко об остановке транзита
Иллюстративное фото
Китай надеется, что Беларусь и Евросоюз смогут разрешить существующие разногласия надлежащим образом. Об этом сегодня заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, комментируя угрозы Александра Лукашенко ограничить транзит из ЕС в Россию и Китай, передает ТАСС.

Китайский посол отметил, что его страна обратила внимание на заявления белорусской стороны.

«Китай надеется, что заинтересованные стороны смогут разрешить существующие разногласия надлежащим образом», — сказал дипломат.


Чжан Ханьхуэй выразил надежду, что стороны не будут подрывать стабильность в регионе.

Напомним, Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит грузов из Германии в Китай и Россию.

Независимые аналитики считают, что Китай может надавить на Россию, чтобы та решила вопрос Лукашенко, ставящего транзит под угрозу.
 
 
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Пекин заявил, что ожидает от Минска стабильности в регионе.
 
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