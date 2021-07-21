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Женские ароматы, которые больше всего нравятся мужчинам
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Какие женские ароматы мужчинам нравятся больше
Есть мнение о том, что в первую очередь мужчин привлекают нотки такой специи, как мускус. Якобы они могут пробудить желание интимного характера в представителе сильного пола. Кроме того, стоит отдать должное таким ароматам, как корица и ваниль. Они могут «привязывать» мужчину к женщине. Ведь именно такие ароматы зачастую ассоциироваться с детством, когда мама пекла вкусную выпечку или водила в кафе, где готовили французские булочки с корицей и ванилью.
Некоторым мужчинам нравятся запахи кофейные, а также фруктовые и цитрусовые. Кроме того, интерес вызывают также морские и хвойные ароматы. Здесь все весьма индивидуально и зависит от самого мужчины. Отдельно стоит подвернуть тот факт, что большинству мужчин совершенно не нравятся такие тяжелые варианты, как ладан и древесные миксы. Поэтому с подобными духами при покупке лучше быть осторожнее, как сообщает rsute.ru.
У каждого человека есть свои ассоциации с тем или иным ароматом и это также важно учитывать. Как вариант, можно провести со своим молодым человеком некоторой тест. Так, следует купить эфирные масла иланг-иланга, лаванды и прочие и зажечь таким образом аромалампу. Затем вычислить, какой конкретно запах нравится любимому мужчине и вызывает у него влечение интимного характера.
В целом можно выделить пятерку ароматов, которые способны возбудить мужчину – иланг-иланг, корица, ваниль, кофе и тыква, как ни странно это звучит. Так что, при выборе парфюма, стоит ориентироваться на эти данные.
Классификация ароматов в женских духах
Ароматы могут быть совершенно разные и делятся на несколько групп. Выбирать тот или иной для себя следует исключительно по индивидуальным предпочтениям.
Фруктовые
Обычно фруктовые пахнут цитрусами, яблоком, тропическими фруктами и экзотическими, как манго и маракуя и прочие. Представителям сильного пола в основном нравятся такие запахи за их умеренную сладость, а также некоторую кислинку в нотках. Отдельно стоит подчеркнуть тот факт, что цитрусовые ароматы наиболее яркие и выраженные.
Цветочные
Цветочные также можно поделить на несколько, среди которых полевые, декоративные, цветы белого или красного цвета и прочие. Цветочные запахи весьма женственные и особенно привлекательные для мужчин.
Зеленые, ветиверовые
Такие запахи обычно напоминают траву, при чем свежескошенную, а также лес, джунгли. Так как они не слишком приторные и довольно свежие, мужчинам они весьма нравятся. При этом они еще и расслабляют их.
Древесные
С древесными следует быть крайне аккуратными. Дело в том, что эти ароматы довольно-таки тяжелые и далеко не всем представителям сильного пола могут нравиться. Да и к тому же, они весьма резкие.
Пряные
Несмотря на то, что нотки в пряных ароматах несколько сладкие, они довольно легкие, не приторные и притягивают представителей сильного пола. К тому же, пряности являются еще и афродизиаком, при чем мощным. Это значит, что мужчина вполне может возбудиться, если услышит такой запах на своей любимой женщине. Страсть способны разжечь запахи корицы, муската, имбиря, лаванды.
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Ароматы могут быть совершенно разные и делятся на несколько групп.
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