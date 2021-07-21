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Женские ароматы, которые больше всего нравятся мужчинам

21.07.2021 20:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Женские ароматы, которые больше всего нравятся мужчинам
Иллюстративное фото
Женские ароматы способны возбудить мужчину, пленить его, раскрыть и на долгое время остаются в его памяти. Потом они же ассоциируются с некоторыми приятными событиями, связанными с той женщиной, с которой представитель сильного пола проводил время. Как ни странно, но ароматы весьма магически действуют на мужчин. Есть мнение, что по запаху представители сильного пола выбирают себе даму сердца, это ничем не объяснимая химия.

Какие женские ароматы мужчинам нравятся больше



Есть мнение о том, что в первую очередь мужчин привлекают нотки такой специи, как мускус. Якобы они могут пробудить желание интимного характера в представителе сильного пола. Кроме того, стоит отдать должное таким ароматам, как корица и ваниль. Они могут «привязывать» мужчину к женщине. Ведь именно такие ароматы зачастую ассоциироваться с детством, когда мама пекла вкусную выпечку или водила в кафе, где готовили французские булочки с корицей и ванилью.

Некоторым мужчинам нравятся запахи кофейные, а также фруктовые и цитрусовые. Кроме того, интерес вызывают также морские и хвойные ароматы. Здесь все весьма индивидуально и зависит от самого мужчины. Отдельно стоит подвернуть тот факт, что большинству мужчин совершенно не нравятся такие тяжелые варианты, как ладан и древесные миксы. Поэтому с подобными духами при покупке лучше быть осторожнее, как сообщает rsute.ru.


У каждого человека есть свои ассоциации с тем или иным ароматом и это также важно учитывать. Как вариант, можно провести со своим молодым человеком некоторой тест. Так, следует купить эфирные масла иланг-иланга, лаванды и прочие и зажечь таким образом аромалампу. Затем вычислить, какой конкретно запах нравится любимому мужчине и вызывает у него влечение интимного характера.

В целом можно выделить пятерку ароматов, которые способны возбудить мужчину – иланг-иланг, корица, ваниль, кофе и тыква, как ни странно это звучит. Так что, при выборе парфюма, стоит ориентироваться на эти данные.

Классификация ароматов в женских духах


Ароматы могут быть совершенно разные и делятся на несколько групп. Выбирать тот или иной для себя следует исключительно по индивидуальным предпочтениям.

Фруктовые

Обычно фруктовые пахнут цитрусами, яблоком, тропическими фруктами и экзотическими, как манго и маракуя и прочие. Представителям сильного пола в основном нравятся такие запахи за их умеренную сладость, а также некоторую кислинку в нотках. Отдельно стоит подчеркнуть тот факт, что цитрусовые ароматы наиболее яркие и выраженные.

Цветочные

Цветочные также можно поделить на несколько, среди которых полевые, декоративные, цветы белого или красного цвета и прочие. Цветочные запахи весьма женственные и особенно привлекательные для мужчин.

Зеленые, ветиверовые

Такие запахи обычно напоминают траву, при чем свежескошенную, а также лес, джунгли. Так как они не слишком приторные и довольно свежие, мужчинам они весьма нравятся. При этом они еще и расслабляют их.

Древесные

С древесными следует быть крайне аккуратными. Дело в том, что эти ароматы довольно-таки тяжелые и далеко не всем представителям сильного пола могут нравиться. Да и к тому же, они весьма резкие.

Пряные

Несмотря на то, что нотки в пряных ароматах несколько сладкие, они довольно легкие, не приторные и притягивают представителей сильного пола. К тому же, пряности являются еще и афродизиаком, при чем мощным. Это значит, что мужчина вполне может возбудиться, если услышит такой запах на своей любимой женщине. Страсть способны разжечь запахи корицы, муската, имбиря, лаванды.
 
 
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