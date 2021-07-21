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«Выборы в Думу, которые пройдут 19 сентября, могут усилить инфляционное давление по двум каналам. Во-первых, правительство, вероятно, увеличит некоторые социальные расходы накануне выборов. Во-вторых, нельзя исключать, что розничные сети могут откладывать рост конечных цен накануне выборов, чтобы затем перейти к их ускоренному повышению в четвертом квартале», - рассуждает Орлова.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ночной кошмар ЦБ: Каждый шестой в России оценил инфляцию в 30% Уровень наблюдаемой инфляции подскочил в 1,6 раза меньше чем за год.

При официальной инфляции в 6,5% в июне российские потребители оценивали на уровне 14,9%, показал опрос, проведенный центром ИнФОМ в рамках ежемесячного исследования ЦБ.Уровень наблюдаемой инфляции подскочил в 1,6 раза меньше чем за год и более чем вдвое превысил цифру от Росстата.При этом каждый шестой (17,1%) в ходе проведенного для ЦБ опроса заявил, что цены за последний год подскочили на 30% или больше.Эта группа наиболее страдающих от инфляции людей за последний год выросла втрое, а ее текущий размер - рекордный за все время сопоставимых данных центробанка.Число потребителей, полагающих, что страна находится на грани гиперинфляции, которой не было c 1999 года (тогда цены выросли на 36%), превысила долю бедных граждан, которую Росстат оценивает в 12,1% населения, или 17,8 миллиона человек.Поскольку драйвером ускорения инфляции стал рост цен на продовольствие, в первую очередь пострадали наиболее низкодоходные группы, отмечает главный экономист Альфа-банкаИх доля, согласно опросу ЦБ, достигает 38% - столько граждан тратят все или почти все свои доходы на еду. Из них 10% заявили, что «денег не хватает даже на питание», а 28% сообщили, что могут обеспечить себя продуктами, но на покупку одежды средств уже нет.Рост оценок наблюдаемой инфляции происходит только за счет группы «респондентов без сбережений» и «прежде всего связан с ростом цен на отдельные часто покупаемые населением товары», пишет в комментарии центробанк.В июне 48% респондентов пожаловались на «очень сильное» подорожание яиц, 47% отметили рост цен на мясо и птицу, 39% - на растительное масло, 35% - на молочную продукцию, 34% - на медикаменты и лекарства.Согласно Росстату, с начала года в России с двузначной скоростью подорожали курятина (+15,2%), картофель (+80,4%), капуста (+88,7%), морковь (+151,9%).Больше чем в 1,5 раза подскочили цены на стройматериалы: доски стоят на 54% дороже, чем в декабре, плиты ДСП - на 80%, металлочерепица - на 57,5%.На 17% подорожал отдых в пансионатах и домах отдыха, тогда как путевки в Турцию взлетели в цене на 70%.Текущий период повышенной инфляции является самым продолжительным с 2015 года, и если изначально факторы ускорения носили временный характер - слабый урожай, рост цен на сырье в мире, - то сейчас, судя по всему, инфляционное давление нарастает через несколько каналов - как внешних, так и внутренних, что может ухудшить динамику инфляции как минимум до конца этого года, указывает Орлова.Рост отгрузочных цен промышленных предприятий составил 35% год к году; мировые цены на продовольствие показывают 40-процентный рост; стоимость контейнерных перевозок увеличилась на 20%; импорт в среднем подорожал на 15%, при этом кредитование потребителей растет с двузначной скоростью (+22% год к году).По ее прогнозу, если инфляцию и удастся замедлить, то незначительно - с текущих 6,5% до 6,3% к концу года. При этом ключевая ставка ЦБ РФ будет повышена с 5,5% до 7%.