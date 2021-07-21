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«Чтобы сделать очередные шаги по удушению Беларуси». Александр Лукашенко о причине провокации с Ryanair

21.07.2021 20:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За час – от геополитики до экономических санкций. 21 июля в эфире интервью главы государства, которое Президент дал накануне телеканалу Sky News Arabia, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затронули в интервью заранее спланированную провокацию – инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair. Борт 23 мая следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Все доводы белорусской стороны категорически отвергаются. А обвинения звучат беспочвенно и безапелляционно.

«Чтобы сделать очередные шаги по удушению Беларуси». Александр Лукашенко о причине провокации с Ryanair

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это серьезный фейк. Мы никого не принуждали к посадке в Минске и маршруты не меняли. Некоторые могут сказать: вы знаете, Президент говорит неправду, ему невыгодно сказать правду, что мы якобы принудили к посадке этот самолет. Тогда я могу просто задать вопрос на подобный вопрос: у вас есть факты, что мы кого-то принуждали к посадке? Если они есть, положите их на стол. Если такие факты будут, мы извинимся перед всем миром за подобное деяние. Но до сих пор таких фактов никто не представил, что мы якобы вынудили этот самолет приземлиться в Минске. Нет таких фактов.

Ни вы, осведомленный журналист, и ваши коллеги, ни общественность на Западе, да и в Беларуси, не услышали пилота и ответы на вопросы, которые интересуют журналистов и международную общественность по этому делу. События с самолетом – это заранее спланированная провокация. И события после этого говорят, для чего нужна была эта провокация – чтобы сделать очередные шаги по удушению Беларуси, чтобы не допустить ее дальнейшего развития.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. За час – от геополитики до экономических санкций. 21 июля в эфире интервью главы государства, которое Президент дал накануне телеканалу Sky News Arabia,...
 
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