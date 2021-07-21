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«Чтобы сделать очередные шаги по удушению Беларуси». Александр Лукашенко о причине провокации с Ryanair
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За час – от геополитики до экономических санкций. 21 июля в эфире интервью главы государства, которое Президент дал накануне телеканалу Sky News Arabia, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Затронули в интервью заранее спланированную провокацию – инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair. Борт 23 мая следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Все доводы белорусской стороны категорически отвергаются. А обвинения звучат беспочвенно и безапелляционно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ни вы, осведомленный журналист, и ваши коллеги, ни общественность на Западе, да и в Беларуси, не услышали пилота и ответы на вопросы, которые интересуют журналистов и международную общественность по этому делу. События с самолетом – это заранее спланированная провокация. И события после этого говорят, для чего нужна была эта провокация – чтобы сделать очередные шаги по удушению Беларуси, чтобы не допустить ее дальнейшего развития.
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«Чтобы сделать очередные шаги по удушению Беларуси». Александр Лукашенко о причине провокации с Ryanair
Новости Беларуси. За час – от геополитики до экономических санкций. 21 июля в эфире интервью главы государства, которое Президент дал накануне телеканалу Sky News Arabia,...
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