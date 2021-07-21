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Александр Лукашенко: Беларусь не в том положении находится, чтобы взбудоражить мир нарушением международных норм
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За час – от геополитики до экономических санкций. 21 июля в эфире интервью главы государства, которое Президент дал накануне телеканалу Sky News Arabia, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Покушение на Президента, террор в отношении сотрудников госСМИ и депутатов, запланированные поджоги и уничтожение инфраструктуры. Журналист поинтересовался у главы государства, кто стоит за этими провокациями.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Со стороны беглых белорусов, экстремистов, террористов, спланированы очередные провокации против Беларуси. Мы такие факты направили правоохранительным органам Литвы и Польши. Вы думаете, последовали какие-то действия со стороны руководства Литвы и Польши? Нет. Наоборот, нагнетается ситуация. Поэтому с ними на языке права разговаривать бесполезно. Беларусь не в том положении находилась, да и сейчас находится, чтобы взбудоражить весь мир нарушением международных норм и права. Это себе может позволить Америка. Надо им разбомбить Ирак – они его разбомбили. Надо было поставить на колени Афганистан – они его поставили и ушли оттуда. Это они себе могут позволить. Ну, может быть, могли бы действовать в силу своей мощи Китай, Россия мощная в военном отношении страна, но не мы, мы знаем свое место. Ну а коллективный Запад во главе с Вашингтоном не могут нам позволить быть суверенным и независимым государством. А мы говорим, что это наше право – быть суверенными и независимыми и определять свою политику. И мы добиваемся этого права, мы его защищаем и будем защищать.
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Александр Лукашенко: Беларусь не в том положении находится, чтобы взбудоражить мир нарушением международных норм
Новости Беларуси. За час – от геополитики до экономических санкций. 21 июля в эфире интервью главы государства, которое Президент дал накануне телеканалу Sky News Arabia,...
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