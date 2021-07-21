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Александр Лукашенко об отношениях с Европой: вы видите, какой у нас диалог. Это трудно назвать диалогом в этой ситуации

21.07.2021 20:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За час – от геополитики до экономических санкций. 21 июля в эфире интервью главы государства, которое Президент дал накануне телеканалу Sky News Arabia, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подробно ответил на вопросы иностранных журналистов. Они касались ситуации вокруг экстренной посадки самолета Ryanair, тематики взаимоотношений Беларуси с Западом и возможности диалога с ЕС, санкций и их влияния на экономику страны.

Александр Лукашенко об отношениях с Европой: вы видите, какой у нас диалог. Это трудно назвать диалогом в этой ситуации

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь не только часть Европы, Беларусь – географический центр Европы. Что касается диалога с Европой, вы видите, какой у нас диалог. Это трудно назвать диалогом в этой ситуации. Что касается посредников, я вообще не люблю посредничество всякое, но если, уважаемый Имад, твоя страна будет посредником в этом диалоге, я не откажусь. Потому что это объективные люди, честные и порядочные. Поэтому если европейцы принимают ваше предложение к диалогу и посредничество, то Эмираты могли бы стать таким посредником, я за.

 
 
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Новости Беларуси. За час – от геополитики до экономических санкций. 21 июля в эфире интервью главы государства, которое Президент дал накануне телеканалу Sky News Arabia,...
 
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