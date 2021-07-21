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Александр Лукашенко об отношениях с Европой: вы видите, какой у нас диалог. Это трудно назвать диалогом в этой ситуации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За час – от геополитики до экономических санкций. 21 июля в эфире интервью главы государства, которое Президент дал накануне телеканалу Sky News Arabia, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко подробно ответил на вопросы иностранных журналистов. Они касались ситуации вокруг экстренной посадки самолета Ryanair, тематики взаимоотношений Беларуси с Западом и возможности диалога с ЕС, санкций и их влияния на экономику страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко об отношениях с Европой: вы видите, какой у нас диалог. Это трудно назвать диалогом в этой ситуации
Новости Беларуси. За час – от геополитики до экономических санкций. 21 июля в эфире интервью главы государства, которое Президент дал накануне телеканалу Sky News Arabia,...
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