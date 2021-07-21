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Дайджест дорожных происшествий
Источник материала: БT
В Витебске водитель "ауди" пытался уйти от погони
Протаранил дом, пытаясь уйти от погони. Так закончилась поездка для водителя "ауди" и его пассажиров.
Надежда Касперович, старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Витебской области:
Внимание инспекторов привлек автомобиль "ауди". Водитель, заметив милиционера, свернул с главной дороги и стал уезжать прочь. Правоохранители проследовали за иномаркой и несколько раз подали сигнал об остановке. Мужнина не отреагировал на это и стал прибавлять скорость.
После ДТП 22-летний житель Витебска бросился убегать. Завидев погоню за шофером, две девушки, которые ехали с парнем, также попытались скрыться с места происшествия. Троицу задержали. Все они отказались пройти освидетельствование.
Инцидент в пригороде Бреста
3,4 промилле показало медосвидетельствование у водителя "опеля", который попытался скрыться от инспекторов ГАИ. Инцидент случился в пригороде Бреста. Остановить гонщика удалось лишь спустя несколько километров.
34-летний брестчанин рассказал, что поссорился с женой. После чего выпил и решил отдохнуть с друзьями на озере. Ранее мужчина был лишен прав также за пьяную езду. Его ожидает штраф 5 800 рублей.
Несоблюдение дистанции стало причиной аварии на столичной улице Притыцкого
Там мотоциклист врезался в БМВ из соседнего ряда. Почему водитель "Минска" не заметил универсал, установит дорожная милиция. Пострадавший с травмами был доставлен в больницу.
Двухлетний ребенок попал под колеса в Гомеле
Выезжая со двора, 72-летний водитель за рулем "опеля" не заметил юного пешехода, который выбежал с припаркованных машин. Пострадавший с травмами был доставлен в областную детскую больницу, а после оказания помощи отпущен домой.
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В Витебске водитель "ауди" пытался уйти от погони Протаранил дом, пытаясь уйти от погони. Так закончилась поездка для водителя "ауди" и его пассажиров. ...
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