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Дайджест дорожных происшествий

21.07.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Витебске водитель "ауди" пытался уйти от погони

Протаранил дом, пытаясь уйти от погони. Так закончилась поездка для водителя "ауди" и его пассажиров.

Надежда Касперович, старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Витебской области:

Внимание инспекторов привлек автомобиль "ауди". Водитель, заметив милиционера, свернул с главной дороги и стал уезжать прочь. Правоохранители проследовали за иномаркой и несколько раз подали сигнал об остановке. Мужнина не отреагировал на это и стал прибавлять скорость.

После ДТП 22-летний житель Витебска бросился убегать. Завидев погоню за шофером, две девушки, которые ехали с парнем, также попытались скрыться с места происшествия. Троицу задержали. Все они отказались пройти освидетельствование.


Инцидент в пригороде Бреста

3,4 промилле показало медосвидетельствование у водителя "опеля", который попытался скрыться от инспекторов ГАИ. Инцидент случился в пригороде Бреста. Остановить гонщика удалось лишь спустя несколько километров.

34-летний брестчанин рассказал, что поссорился с женой. После чего выпил и решил отдохнуть с друзьями на озере. Ранее мужчина был лишен прав также за пьяную езду. Его ожидает штраф 5 800 рублей.


Несоблюдение дистанции стало причиной аварии на столичной улице Притыцкого

Там мотоциклист врезался в БМВ из соседнего ряда. Почему водитель "Минска" не заметил универсал, установит дорожная милиция. Пострадавший с травмами был доставлен в больницу.


Двухлетний ребенок попал под колеса в Гомеле

Выезжая со двора, 72-летний водитель за рулем "опеля" не заметил юного пешехода, который выбежал с припаркованных машин. Пострадавший с травмами был доставлен в областную детскую больницу, а после оказания помощи отпущен домой.


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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Витебске водитель "ауди" пытался уйти от погони Протаранил дом, пытаясь уйти от погони. Так закончилась поездка для водителя "ауди" и его пассажиров. ...
 
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