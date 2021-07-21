В Пинске мужчина предъявил фиктивное удостоверение инвалида проверяющим, зашедшим в один из рейсовых автобусов

Источник материала: БT

Уголовное преследование за фиктивные документы. Судебные эксперты установили истину в конфликте пассажира и контролеров. В Пинске мужчина предъявил удостоверение инвалида проверяющим, зашедшим в один из рейсовых автобусов. Однако подлинность документа вызвала сомнения. Они вызвали милицию. Позже подключились эксперты. В итоге следователем было возбуждено уголовное дело.





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