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В Пинске мужчина предъявил фиктивное удостоверение инвалида проверяющим, зашедшим в один из рейсовых автобусов
Источник материала: БT
Уголовное преследование за фиктивные документы. Судебные эксперты установили истину в конфликте пассажира и контролеров. В Пинске мужчина предъявил удостоверение инвалида проверяющим, зашедшим в один из рейсовых автобусов. Однако подлинность документа вызвала сомнения. Они вызвали милицию. Позже подключились эксперты. В итоге следователем было возбуждено уголовное дело.
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В Пинске мужчина предъявил фиктивное удостоверение инвалида проверяющим, зашедшим в один из рейсовых автобусов
Уголовное преследование за фиктивные документы. Судебные эксперты установили истину в конфликте пассажира и контролеров. В Пинске мужчина предъявил...
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