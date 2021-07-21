В Беларуси плюс три политзаключенных. Кто они?

Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитники требуют немедленного пересмотра приговоров и освобождения Виталия Шишлова, Сергея Децука и Олега Кравцова.

Виталий Шишлов осужден по ст. 293, 342 и 364 УК к лишению свободы сроком на 6 лет за участие в массовых беспорядках, групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и насилие и угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции.

Сергей Децук наказан лишением свободы сроком на 3 года по ст. 364 УК за угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции.

Олег Кравцов осужден к лишению свободы сроком на 3 года по ст. 342 и 309 УК за покушение на организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и подстрекательство к умышленному приведению в непригодное для эксплуатации состояние путей сообщения, средств сигнализации и другого транспортного оборудования.

Правозащитники признали их политзаключенными. В совместном заявлении правозащитное сообщество требует немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.