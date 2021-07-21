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В Беларуси плюс три политзаключенных. Кто они?
21.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правозащитники требуют немедленного пересмотра приговоров и освобождения Виталия Шишлова, Сергея Децука и Олега Кравцова.
Виталий Шишлов осужден по ст. 293, 342 и 364 УК к лишению свободы сроком на 6 лет за участие в массовых беспорядках, групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и насилие и угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции.
Сергей Децук наказан лишением свободы сроком на 3 года по ст. 364 УК за угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции.
Олег Кравцов осужден к лишению свободы сроком на 3 года по ст. 342 и 309 УК за покушение на организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и подстрекательство к умышленному приведению в непригодное для эксплуатации состояние путей сообщения, средств сигнализации и другого транспортного оборудования.
Правозащитники признали их политзаключенными. В совместном заявлении правозащитное сообщество требует немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.
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Правозащитники требуют немедленного пересмотра приговоров и освобождения Виталия Шишлова, Сергея Децука и Олега Кравцова.
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