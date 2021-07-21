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Цыганков: «И какие чувства должны теперь иметь белорусские дипломаты к Лукашенко?»

21.07.2021 21:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Цыганков: «И какие чувства должны теперь иметь белорусские дипломаты к Лукашенко?»
Фото: president.gov.by
"Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству...если там надо один посол, помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. Пойдет (развитие сотрудничества) — добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти», — заявил вчера Лукашенко.

Ясно, что в МИДе и среди дипломатов идейных лукашистов почти нет. Но люди продолжают там работать - потому что страшно уйти и некуда, и "лучше я, чем кто-то хуже на моем месте" и все остальные гнилые аргументы, которые мы хорошо знаем.

Но теперь те, кто остался в ведомстве, будут еще активнее ненавидеть того, кто сегодня произносил про двухкомнатную квартиру.

Ведь у белорусского дипломата был какой материальный стимул? Поехать работать в посольство, желательно европейское. Ты сидишь в Минске, работаешь в МИД, где за каждое опоздание на пару минут будет наказание, где в коллективе полно стукачей, где за каждую непреднамеренную политическую ошибку можно получить взыскание – и за все эти страдания ты получаешь 400-500 долларов в месяц (а некоторые молодые еще меньше).


Но ты знаешь, что если будешь хорошо себя вести, дойдет твоя очередь, и через 2-3 года поедешь работать в посольство Беларуси, получая там 2000 евро, плюс всякие блага (хотя стукачей вокруг меньше не станет). Через следующие 2-3 года в Минске – снова за границу. Ну хотя бы есть за что страдать в Беларуси, зная о таком (по белорусским меркам) привлекательном стимуле.

А тут Лукашенко объявляет о сокращении дипломатов и о двухкомнатной квартире для тех, кого не сократят – на двоих с послом. Вопрос материального стимула исчезает как мираж, как исчезло место посла в Италии для Анатолия Глаза. И какие чувства должны теперь иметь белорусские дипломаты к Лукашенко?

Ведь это раньше чиновникам государственного аппарата давали за преданность разные пряники, - а теперь пришло трудное время, когда, возможно, придется в рамках верности "государству и президенту" поработать за бесплатно. Как комиссары в пыльных шлемах.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
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