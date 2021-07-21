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Азарёнок о реакции Литвы на инцидент с беженцами: даже в СМИ об этом не пишут, затаились, ждут защиты от большого брата

21.07.2021 21:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Скандальная история с беспрецедентно жестоким поведением литовских пограничников с гражданами Ирака обрастает новыми подробностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже третий день официальный Вильнюс не делает никаких комментариев. Зато всплыли неопровержимые факты.

Ситуацию проанализировал в рубрике «Тайные пружины политики 2.0» Григорий Азаренок. Подробнее в видеоматериале.

Азарёнок о реакции Литвы на инцидент с беженцами: даже в СМИ об этом не пишут, затаились, ждут защиты от большого брата

Григорий Азаренок, корреспондент:
Ну что, лесные братья, чего в тряпочку молчим? Против женщин в глухом лесу смелые, а отвечать за свои действия – слабо? Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте.

Григорий Азаренок:
16 июля в Литве торжественно, с помпой, с прекрасными речами перезахоронили Пранцишкуса Прусайтиса, коллаборанта и нацистского палача. В отряде Ромуалдаса «Йогайлы» Шукиса он особо отличился при терроре против литовского же населения. Прозвище Лапе после войны стало символом подлой жестокости. Но отметьте почерк борцов за независимость и свастику – в основном они убивали жен и детей партийных функционеров. КГБ вычислил тогда этого подонка и по приказу Верховного суда его расстреляли. А сегодня – сегодня почетный караул, государственное признание и награды. Так чего вам стесняться? Нам – нечего. Я открыто заявляю: современная Литовская Республика – это фашистское государство, где народ находится под нацистской оккупацией.

Азарёнок о реакции Литвы на инцидент с беженцами: даже в СМИ об этом не пишут, затаились, ждут защиты от большого брата

Григорий Азаренок:
Но особенность мелкофашистской ментальности – трусость. Подлая трусость. Уже пошел третий день после инцидента, и как воды в рот набрали. Даже в СМИ об этом не пишут. Затаились, ждут подачки и защиты от большого брата. Но нам он не указ, и поэтому я все покажу и расскажу. Вот видео.

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Григорий Азаренок:
Куда мы только не позвонили: и литовская пограничная служба, и та самая застава, где орудуют банды лесных братьев с государственными шевронами, и министерство иностранных дел. Ответили только на один номер. Но стоило только им узнать, что звонят из Беларуси – послушайте этот нервный голос.

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Азарёнок о реакции Литвы на инцидент с беженцами: даже в СМИ об этом не пишут, затаились, ждут защиты от большого брата

Григорий Азаренок:
Насколько же вы слабые, немощные и убогие. Все ваши 30 лет независимости вы не государство строили, а нравились. Хотели нравиться. Раздували щеки. Целовали берцы янки. А с небольшим потоком мигрантов, которых мы всего лишь перестали сдерживать, справиться – кишка тонка. Высылайте на границу Свету с Франаком. Они же любят перекрывать, вот пускай ложатся и ловят. И пусть Тихановская телом своим любыми способами задерживает, прикрывает гордую республику.

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Азарёнок о реакции Литвы на инцидент с беженцами: даже в СМИ об этом не пишут, затаились, ждут защиты от большого брата

Что это: вызов ли надменный,
На битву ль бешеный призыв?
Иль голос зависти смущенной,
Бессилья злобного порыв?..
Да, хитрой зависти ехидна
Вас пожирает; вам обидна
Величья нашего заря.

Григорий Азаренок:
Так писал Лермонтов, обращаясь к Литве, Польше и сочувствовавшим им витиям всего мира. Ничто не ново под луной. Но Запад не ведает, что творит, ведь подарки Сталина в виде Вильно и, например, Гданьска – это же подарки. А их ценить надо. А если не ценить, можно и потерять. Я не угрожаю, но сама история – это фатальная колесница. В вашем случае – арабская.

 
 
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Скандальная история с беспрецедентно жестоким поведением литовских пограничников с гражданами Ирака обрастает новыми подробностями, сообщили в программе...
 
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