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«Выявлены телесные повреждения». Что говорят те самые беженцы из Ирака и врач, который их осматривал

21.07.2021 21:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Скандальная история с беспрецедентно жестоким поведением литовских пограничников с гражданами Ирака обрастает новыми подробностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Выявлены телесные повреждения». Что говорят те самые беженцы из Ирака и врач, который их осматривал

[звуки выстрелов] Люди побежали.

Подробнее запись разговоров вы можете услышать в видеоматериале.

«Выявлены телесные повреждения». Что говорят те самые беженцы из Ирака и врач, который их осматривал

– This, this, this...
– Why did they do that?
– Because «give your money, give your passport, give your... my phone, telephone».

«Выявлены телесные повреждения». Что говорят те самые беженцы из Ирака и врач, который их осматривал

– It's after that?
Yea.

«Выявлены телесные повреждения». Что говорят те самые беженцы из Ирака и врач, который их осматривал

– Тоже ноги?
– Это тоже. Она говорит, что это тоже от тех последствий.

«Выявлены телесные повреждения». Что говорят те самые беженцы из Ирака и врач, который их осматривал

Policemen in Lithuania... very bad.

«Выявлены телесные повреждения». Что говорят те самые беженцы из Ирака и врач, который их осматривал

Go, go, go!

«Выявлены телесные повреждения». Что говорят те самые беженцы из Ирака и врач, который их осматривал

Алексей Стрелкин, врач лидского погранотряда:
Гражданин Байрам Ибрагим Омар 1999 года. На кожных покровах данного гражданина были обнаружены гематома в области девятого-десятого ребра справа, кровоподтеки в области лучезапястных суставов, гематома в области правого голеностопного сустава.

«Выявлены телесные повреждения». Что говорят те самые беженцы из Ирака и врач, который их осматривал

Гражданка Ирака Скорстан Джангер Сора 1993 года рождения. Также у нее были выявлены телесные повреждения, в частности кровоподтеки в области лучезапястных суставов, гематома в области правого голеностопного сустава.

Были произведены соответствующие записи в журнале и оказана медицинская помощь.

 
 
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Скандальная история с беспрецедентно жестоким поведением литовских пограничников с гражданами Ирака обрастает новыми подробностями, сообщили в программе...
 
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