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«Выявлены телесные повреждения». Что говорят те самые беженцы из Ирака и врач, который их осматривал
Источник материала: СТВ
Скандальная история с беспрецедентно жестоким поведением литовских пограничников с гражданами Ирака обрастает новыми подробностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
[звуки выстрелов] Люди побежали.
– This, this, this...
– It's after that?
– Тоже ноги?
Policemen in Lithuania... very bad.
Go, go, go!
Алексей Стрелкин, врач лидского погранотряда:
Гражданка Ирака Скорстан Джангер Сора 1993 года рождения. Также у нее были выявлены телесные повреждения, в частности кровоподтеки в области лучезапястных суставов, гематома в области правого голеностопного сустава.
Были произведены соответствующие записи в журнале и оказана медицинская помощь.
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«Выявлены телесные повреждения». Что говорят те самые беженцы из Ирака и врач, который их осматривал
Скандальная история с беспрецедентно жестоким поведением литовских пограничников с гражданами Ирака обрастает новыми подробностями, сообщили в программе...
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