«Выявлены телесные повреждения». Что говорят те самые беженцы из Ирака и врач, который их осматривал

Скандальная история с беспрецедентно жестоким поведением литовских пограничников с гражданами Ирака обрастает новыми подробностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





[звуки выстрелов] Люди побежали.

Подробнее запись разговоров вы можете услышать в видеоматериале .





– This, this, this...

– Why did they do that?

– Because «give your money, give your passport, give your... my phone, telephone».





– It's after that?

– Yea.





– Тоже ноги?

– Это тоже. Она говорит, что это тоже от тех последствий.





Policemen in Lithuania... very bad.





Go, go, go!





Алексей Стрелкин, врач лидского погранотряда:

Гражданин Байрам Ибрагим Омар 1999 года. На кожных покровах данного гражданина были обнаружены гематома в области девятого-десятого ребра справа, кровоподтеки в области лучезапястных суставов, гематома в области правого голеностопного сустава.





Гражданка Ирака Скорстан Джангер Сора 1993 года рождения. Также у нее были выявлены телесные повреждения, в частности кровоподтеки в области лучезапястных суставов, гематома в области правого голеностопного сустава.

Были произведены соответствующие записи в журнале и оказана медицинская помощь.