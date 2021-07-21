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Советник президента Молдавии подрался с бывшим замминистра в эфире телеканала

21.07.2021 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-вице-министр внутренних дел Геннадий Косован и бывший советник президента Майи Санду Сергей Тофилат не смогли найти общий язык во время прямого эфира на одном из телеканалов.

В какой-то момент Тофилат решил, что слов мало, пора использовать грубую силу и нанес удар Косовану.

Экс-вице-министр внутренних дел не смог сохранить равновесие после удара, упал на пол и, как утверждают очевидцы, потерял сознание.

На место прибыли врачи скорой помощи, была оказана необходимая помощь Косовану. По итогу оппоненты продемонстрировали, что конфликт исчерпан, и сделали фотографию, где они пожимают друг другу руки, пишет ru.sputnik.md
 
 
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Экс-вице-министр внутренних дел Геннадий Косован и бывший советник президента Майи Санду Сергей Тофилат не смогли найти общий язык во время прямого эфира на одном...
 
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