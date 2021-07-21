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В Барановичах опрокинулась легковушка - погиб подросток

21.07.2021 21:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах опрокинулась легковушка - погиб подросток. Такие сведения разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"По предварительной информации, сегодня около 17.15 на улице Речной в Барановичах 19-летний водитель автомобиля Opel, не имея права управления, не справилась с управлением, после чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП 17-летний непристегнутый пассажир, который находился на переднем сидении, погиб. Установлено, что в машине на заднем сидении были еще двое несовершеннолетних пассажиров, которые были пристегнуты и не пострадали. Водитель проходила обучение на получение водительского удостоверения", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, ГАИ и МЧС.

За текущие сутки на дорогах Брестской области погибли три человека.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, ГАИ и МЧС.
 
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