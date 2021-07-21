В Барановичах погиб 17-летний пассажир «Опеля»

Вечером 21 июля 19-летняя водитель «Опеля» без прав не справилась с управлением, после чего автомобиль опрокинулся.



Фото: ГАИ

В результате ДТП 17-летний непристегнутый пассажир, который находился на переднем сидении, погиб, сообщили в ГАИ.

На заднем сидении находились еще двое несовершеннолетних пассажиров, которые были пристегнуты и не пострадали.

Водитель проходила обучение на получение водительского удостоверения.