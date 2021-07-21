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В Барановичах погиб 17-летний пассажир «Опеля»

21.07.2021 21:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 21 июля 19-летняя водитель «Опеля» без прав не справилась с управлением, после чего автомобиль опрокинулся.

В Барановичах погиб 17-летний пассажир «Опеля»
Фото: ГАИ

В результате ДТП 17-летний непристегнутый пассажир, который находился  на переднем сидении, погиб, сообщили в ГАИ.

На заднем сидении находились еще двое несовершеннолетних пассажиров, которые были пристегнуты и не пострадали.

Водитель проходила обучение на получение водительского удостоверения.

 
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Вечером 21 июля 19-летняя водитель «Опеля» без прав не справилась с управлением, после чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП 17-летний непристегнутый...
 
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