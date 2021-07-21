Власти одобрили повышение цен на рис

Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров согласовала повышение цен на рис, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли.



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Решение принято «в целях недопущения сокращения ассортимента риса на фоне роста контрактных цен и ухудшения финансового состояния организаций», передает БелаПАН .

До 31 июля повысить цены могут юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство (ввоз) и (или) реализацию риса на внутренний рынок, не более чем на 4% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года.

Ранее комиссия разрешила повысить цены на детское питание на 4%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 4,9%. Также разрешалось повысить цены на подсолнечное масло (на 15%).

23 февраля для сдерживания роста цен на социально значимые товары правительство приняло постановление № 100, которое с 24 по 28 февраля установило запрет на повышение цен, а с марта — определило предел их повышения не более 0,2% в месяц. Увеличивать цены более установленного предела разрешено только с согласия комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров.

Потребительские цены в Беларуси в июне по сравнению с маем 2021 года выросли на 0,7%, по сравнению с декабрем 2020-го — на 5,8%, инфляция за последние 12 месяцев составила 9,9%, при этом цены на социально значимые товары выросли на 8,6%. В июне по отношению к маю цены на продовольственные товары повысились на 0,5% (с начала года — на 6%, за последние 12 месяцев — на 9,1%), на непродовольственные — на 0,7% (6,3% и 11,6%), на услуги — на 0,9% (5,1% и 9,3%).