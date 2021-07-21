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Егор Мартинович и Андрей Скурко остаются под стражей - их отправляют на "Володарку". Дынько на подписке

21.07.2021 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный редактор "Нашей Нивы" Егор Мартинович и руководитель отдела маркетинга и рекламы Андрей Скурко взяты под стражу. Как сообщает "Наша Нива", следователи решили поместить их в СИЗО.

Егор Мартинович и Андрей Скурко остаются под стражей - их отправляют на "Володарку". Дынько на подписке
Егор Мартинович, Андрей Дынько, Андрей Скурко / "Наша Нива"
Главный редактор "Нашей Нивы" Егор Мартинович и руководитель отдела маркетинга и рекламы Андрей Скурко взяты под стражу. Как сообщает "Наша Нива", следователи решили поместить их в СИЗО.

В ближайшее время обоих переведут в СИЗО №1 по улице Володарского в Минске

Как сообщалось ранее, сегодня на свободу под подписку о явке вышел главный редактор "Нашай гісторыі" Андрей Дынько. В минувшую пятницу была выпущена бухгалтер издания Ольга Ракович.

Мартинович и Скурко — подозреваемые по ч. 2 ст. 216 Уголовного кодекса ("Нанесение имущественного вреда без признаков разворовывания"). Их подозревают в неправильной оплате коммунальных услуг — по тарифам для физических лиц, а не юридических. Следователи насчитали, что предприятию "Минэнерго" был причинён ущерб на 3,5 тысячи рублей. Само предприятие с претензиями никогда не обращалось, подчёркивают в "НН".
 
Теги: Минск
 
 
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Главный редактор "Нашей Нивы" Егор Мартинович и руководитель отдела маркетинга и рекламы Андрей Скурко взяты под стражу. Как сообщает "Наша Нива", следователи...
 
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