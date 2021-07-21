сообщает "Наша Нива", следователи решили поместить их в СИЗО. Главный редактор "Нашей Нивы" Егор Мартинович и руководитель отдела маркетинга и рекламы Андрей Скурко взяты под стражу. Как"Наша Нива", следователи решили поместить их в СИЗО.





В ближайшее время обоих переведут в СИЗО №1 по улице Володарского в Минске





Как сообщалось ранее, сегодня на свободу под подписку о явке вышел главный редактор "Нашай гісторыі" Андрей Дынько. В минувшую пятницу была выпущена бухгалтер издания Ольга Ракович.





Мартинович и Скурко — подозреваемые по ч. 2 ст. 216 Уголовного кодекса ("Нанесение имущественного вреда без признаков разворовывания"). Их подозревают в неправильной оплате коммунальных услуг — по тарифам для физических лиц, а не юридических. Следователи насчитали, что предприятию "Минэнерго" был причинён ущерб на 3,5 тысячи рублей. Само предприятие с претензиями никогда не обращалось, подчёркивают в "НН".



