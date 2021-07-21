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Лукашенко выбрал посредника в диалоге Беларусь - ЕС?

21.07.2021 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В интервью Sky News Arabia Лукашенко сказал, что не будет против, если Эмираты выступят посредниками в диалоге между Беларусью и ЕС. Об этом он заявил 19 июля в интервью арабоязычному телеканалу Sky News Arabia, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко выбрал посредника в диалоге Беларусь - ЕС?
Фото БЕЛТА
Лукашенко был задан вопрос, имеются ли в данный момент какой-то диалог или посреднические услуги в выстраивании этого диалога между Беларусью и Евросоюзом. "Что касается диалога с Европой, вы видите, какой у нас диалог. Это трудно назвать диалогом в этой ситуации. Что касается посредников, я вообще не люблю посредничество всякое", - сказал Александр Лукашенко.

Вместе с тем он отметил, что если бы, например, Объединенные Арабские Эмираты и руководство этой страны захотели выступить в роли посредников в диалоге, то он бы не отказался: "Потому что это объективные люди, честные и порядочные. Поэтому если европейцы принимают ваше предложение к диалогу и посредничество, то Эмираты могли бы стать таким посредником. Я - за".
 
 
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В интервью Sky News Arabia Лукашенко сказал, что не будет против, если Эмираты выступят посредниками в диалоге между Беларусью и ЕС. Об этом он заявил 19 июля в интервью...
 
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