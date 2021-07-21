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«Наделение полномочиями по признанию импичмента». Какие ещё функции могут появиться у ВНС?

21.07.2021 22:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Конституционная комиссия готова представить результаты работы Президенту. 21 июля прошло девятое заседание, на котором подвели итоги работы по изменению Основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Наделение полномочиями по признанию импичмента». Какие ещё функции могут появиться у ВНС?

Екатерина Речиц, главный советник Белорусского института стратегических исследований: 
Для Всебелорусского народного собрания должны быть переданы такие функции как принятие решений выработки реализации стратегий развития государства, как внутри так и по внешнему контуру. Это должна быть структура, которая бы выступала центром притяжения всех граждан, которые заинтересованы и ратуют за дальнейшее развитие нашей страны как суверенного независимого государства. И мы рассматриваем как отдельный вопрос механизмов участия Всебелорусского народного собрания в наделении полномочиями по признанию импичмента главы государства. Сегодня эта функция закреплена за парламентом.

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Новости Беларуси. Конституционная комиссия готова представить результаты работы Президенту. 21 июля прошло девятое заседание, на котором подвели итоги работы по...
 
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