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Дмитрий Жук на выставке «Партизаны Беларуси»: самое страшное, когда ставят на одну чашу и жертв, и палачей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проект «Партизаны Беларуси» путешествует по стране. Интерактивная выставка уже побывала в областных центрах и многих регионах, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ. 21 июля она впервые открылась в Несвиже.
Одним из авторов проекта выступает издательский дом «Беларусь сегодня». Сотрудничество с Национальным архивом Беларуси за несколько лет помогло собрать более 160 тысяч историй.
Дмитрий Жук, директор – главный редактор учреждения Администрации Президента Республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня»:
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Дмитрий Жук на выставке «Партизаны Беларуси»: самое страшное, когда ставят на одну чашу и жертв, и палачей
Новости Беларуси. Проект «Партизаны Беларуси» путешествует по стране. Интерактивная выставка уже побывала в областных центрах и многих регионах, сообщили в...
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