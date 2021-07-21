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Военная кинохроника, ордена и наградные листы. Что ещё покажут на выставке «Партизаны Беларуси» в Несвиже

21.07.2021 22:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проект «Партизаны Беларуси» путешествует по стране. Интерактивная выставка уже побывала в областных центрах и многих регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 июля она впервые открылась в Несвиже.

Об уникальной площадке и истории партизанского движения в годы Великой Отечественной войны в материале Юлии Денисенко.

Военная кинохроника, ордена и наградные листы. Что ещё покажут на выставке «Партизаны Беларуси» в Несвиже

Дмитрий Ященко в должности директора всего три месяца, но уже предпринял шаги, чтобы разнообразить музейную палитру. Уверен, заповедник должен рассказывать не только историю прошлых веков, но и новейшего времени. Локация выставки тоже неслучайна.

Военная кинохроника, ордена и наградные листы. Что ещё покажут на выставке «Партизаны Беларуси» в Несвиже

Дмитрий Ященко, директор государственного учреждения «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»:
Как только мы узнали, что появился такой замечательный проект и он путешествует по стране, по разным городам, обратились в издательский дом «Беларусь сегодня», для того чтобы обязательно в географии этих городов появился и город Несвиж. Место, где расположена выставка, называется расчетно-кассовый центр, где как раз проходит первоначальное общение с туристами, которые приезжают в Несвиж. И здесь волей-неволей пока они приобретают билеты, пока получают необходимую информацию, могут ознакомиться с этой экспозицией, выставкой.

Военная кинохроника, ордена и наградные листы. Что ещё покажут на выставке «Партизаны Беларуси» в Несвиже

40 фоторабот и наградных документов подвигов партизан лишь малая часть материалов уникального интернет-проекта «Партизаны Беларуси».

В базу данных попадают документы партизанских отрядов, сражавшихся с фашизмом на территории Беларуси, России, Украины, Польши.

Военная кинохроника, ордена и наградные листы. Что ещё покажут на выставке «Партизаны Беларуси» в Несвиже

Интересной случайностью стал экспонат из здешних мест.

Военная кинохроника, ордена и наградные листы. Что ещё покажут на выставке «Партизаны Беларуси» в Несвиже

Александр Балтенков, заместитель председателя Несвижского районного исполнительного комитета:
Благодаря этой связи поколений и связи таких проектов мы сможем достигнуть того, что наше подрастающее поколение будет владеть достоверной информацией о тех годах, которые были тяжелыми для нашей страны.

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Одним из авторов проекта выступает издательский дом «Беларусь сегодня». Сотрудничество с национальным архивом Беларуси за несколько лет помогло собрать более 160 тысяч историй.

Ежедневно сотрудники издательства добавляют новые имена и архивные документы в партизанскую летопись. Как дополняется эта история, можно увидеть на экране. Каждые две-три секунды – новый человек.

Военная кинохроника, ордена и наградные листы. Что ещё покажут на выставке «Партизаны Беларуси» в Несвиже

Юлия Денисенко, корреспондент:
С помощью такого интерактивного стенда у посетителей есть уникальная возможность попробовать отыскать своего героического предка. Достаточно ввести фамилию и имя и пролистать электронную картотеку.

Неоспоримый вклад в этот проект внес и архив кинофотофонодокументов. В нашей стране он отвечает за аудиовизуализацию исторической памяти. Это единственное собрание артефактов Второй мировой войны в Беларуси. 3 000 снимков проиллюстрировали страницы военных лет.

Военная кинохроника, ордена и наградные листы. Что ещё покажут на выставке «Партизаны Беларуси» в Несвиже

Алла Кот, главный хранитель фондов Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов:
Документы, которые участвуют в совместном проекте, поступили к нам из разных источников. Это могут быть музей истории Великой Отечественной войны, редакций газет, журналов, частные коллекции. Часть документов, которые использованы в проекте, это наши документы, поступившие на кинопленке. Мы их зафиксировали в качестве фотоотпечатков.

Военная кинохроника, ордена и наградные листы. Что ещё покажут на выставке «Партизаны Беларуси» в Несвиже

Подвиг великой Победы священен и не подлежит переоценке. Нельзя забывать о тех, благодаря кому мы живы. Память о героях-партизанах будет увековечена.

 
 
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Новости Беларуси. Проект «Партизаны Беларуси» путешествует по стране. Интерактивная выставка уже побывала в областных центрах и многих регионах, сообщили в...
 
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