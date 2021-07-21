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Военная кинохроника, ордена и наградные листы. Что ещё покажут на выставке «Партизаны Беларуси» в Несвиже
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проект «Партизаны Беларуси» путешествует по стране. Интерактивная выставка уже побывала в областных центрах и многих регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 июля она впервые открылась в Несвиже.
Дмитрий Ященко в должности директора всего три месяца, но уже предпринял шаги, чтобы разнообразить музейную палитру. Уверен, заповедник должен рассказывать не только историю прошлых веков, но и новейшего времени. Локация выставки тоже неслучайна.
Дмитрий Ященко, директор государственного учреждения «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»:
40 фоторабот и наградных документов подвигов партизан лишь малая часть материалов уникального интернет-проекта «Партизаны Беларуси».
В базу данных попадают документы партизанских отрядов, сражавшихся с фашизмом на территории Беларуси, России, Украины, Польши.
Интересной случайностью стал экспонат из здешних мест.
Александр Балтенков, заместитель председателя Несвижского районного исполнительного комитета:
Одним из авторов проекта выступает издательский дом «Беларусь сегодня». Сотрудничество с национальным архивом Беларуси за несколько лет помогло собрать более 160 тысяч историй.
Ежедневно сотрудники издательства добавляют новые имена и архивные документы в партизанскую летопись. Как дополняется эта история, можно увидеть на экране. Каждые две-три секунды – новый человек.
Юлия Денисенко, корреспондент:
Неоспоримый вклад в этот проект внес и архив кинофотофонодокументов. В нашей стране он отвечает за аудиовизуализацию исторической памяти. Это единственное собрание артефактов Второй мировой войны в Беларуси. 3 000 снимков проиллюстрировали страницы военных лет.
Алла Кот, главный хранитель фондов Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов:
Подвиг великой Победы священен и не подлежит переоценке. Нельзя забывать о тех, благодаря кому мы живы. Память о героях-партизанах будет увековечена.
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Военная кинохроника, ордена и наградные листы. Что ещё покажут на выставке «Партизаны Беларуси» в Несвиже
Новости Беларуси. Проект «Партизаны Беларуси» путешествует по стране. Интерактивная выставка уже побывала в областных центрах и многих регионах, сообщили в...
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