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Наталья Кочанова: мы же не просто каждый от себя говорим свои предложения в Конституцию, за нами люди

21.07.2021 22:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Конституционная комиссия готова представить результаты работы Президенту. 21 июля прошло девятое заседание, на котором подвели итоги работы по изменению Основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Наталья Кочанова: мы же не просто каждый от себя говорим свои предложения в Конституцию, за нами люди

Наталья Кочанова, заместитель председателя Конституционной комиссии:
Мы же не просто каждый от себя говорим свои предложения и высказываем их, за нами люди, с которыми мы встречаемся. Те, с которыми мы работаем. Те, которые вносят свои предложения. Поэтому аккумулировав их, обсудив у себя – например, мы в Совете Республики делаем именно так, когда мы с членами Совета Республики встречаемся накануне, обсуждаем эти вопросы, обсуждаем серьезно, смотрим, что говорят люди по данной позиции. Мне кажется, это хорошо, когда есть альтернатива, обсуждение. Это важно.

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Новости Беларуси. Конституционная комиссия готова представить результаты работы Президенту. 21 июля прошло девятое заседание, на котором подвели итоги работы по...
 
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