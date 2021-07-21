Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Протон-М" и сейчас находится на расчетной орбите, сообщает ТАСС.

Ракета "Протон-М" с многоцелевым лабораторным модулем "Наука" стартовала с космодрома Байконур в 17.58 по московскому времени. Модуль будет полностью интегрирован в МКС за срок до восьми месяцев. Стыковка запланирована на 29 июля в 16.26 по московскому времени.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос. "Наука" доставит на МКС емкости с водой, поручни, вентиляторы, кабели и другие грузы.-0-