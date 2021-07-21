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«Кто считает, что его право нарушено». Какие споры сможет решать уполномоченный по правам человека?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Конституционная комиссия готова представить результаты работы Президенту. 21 июля прошло девятое заседание, на котором подвели итоги работы по изменению Основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
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Новости Беларуси. Конституционная комиссия готова представить результаты работы Президенту. 21 июля прошло девятое заседание, на котором подвели итоги работы по...
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