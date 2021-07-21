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«Кто считает, что его право нарушено». Какие споры сможет решать уполномоченный по правам человека?

21.07.2021 22:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Конституционная комиссия готова представить результаты работы Президенту. 21 июля прошло девятое заседание, на котором подвели итоги работы по изменению Основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Кто считает, что его право нарушено». Какие споры сможет решать уполномоченный по правам человека?

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Такой институт, как уполномоченный по правам человека, – это еще один механизм реализации каждым, кто считает, что его право нарушено или ущемлено государством или должностным лицом, либо есть какие-то споры, в том числе и законодательные, правоприменительные – он может получить правовую помощь. Во всяком случае направление, в каком он может действовать.

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Новости Беларуси. Конституционная комиссия готова представить результаты работы Президенту. 21 июля прошло девятое заседание, на котором подвели итоги работы по...
 
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