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7 дней и тысячи километров пути. Поезд «Беларусь. Молодёжь. Единство» прибыл на конечную станцию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Семь дней, восемь городов и около 2 000 километров железнодорожного пути. В Минске 21 июля встретили молодежный поезд «Беларусь. Молодежь. Единство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники акции прибыли из Марьиной Горки. Там они возложили цветы к мемориалу в историко-культурном комплексе «Аллея воинской славы». Специально для гостей военнослужащие 5-й отдельной бригады специального назначения провели экскурсию. Минск – конечная станция в маршруте участников. Здесь, в студенческой деревне, молодых людей ожидает вечерняя программа «По следам II Европейских игр».
Сергей Шмарловский, главный специалист управления по делам молодежи Министерства образования Беларуси:
По всему маршруту везли полотнище государственного флага Беларуси. Его развернули в таких значимых объектах, как Спасо-Евфросиниевский монастырь, Национальный парк «Припятский», Брестская крепость.
Молодежный поезд стартовал 15 июля в Гродно. Участники проекта также побывали в Полоцке, Витебске, Горках, Петрикове, Бресте и Марьиной Горке.
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Новости Беларуси. Семь дней, восемь городов и около 2 000 километров железнодорожного пути. В Минске 21 июля встретили молодежный поезд «Беларусь. Молодежь....
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