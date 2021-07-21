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Изменить 59 статей, ввести 16 новых. Итоги финального заседания Конституционной комиссии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Конституционная комиссия готова представить результаты работы Президенту. 21 июля прошло девятое заседание, на котором подвели итоги работы по изменению Основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комиссия должна была до 1 августа представить главе государства свой вариант документа.
Впервые речь об изменении Конституции Беларуси зашла на Всебелорусском народном собрании в феврале (о том, как прошел форум, можно
Уже в марте к вопросу подключились белорусы. Сбор предложений от граждан проходил на диалоговых площадках и информационном ресурсе Национального центра правовой информации. Для анализа предложений были созданы семь рабочих групп и Конституционная комиссия, в состав которой вошли юристы, общественные деятели, депутаты, представители культуры, образования и социальной сферы. Сегодня прошло их девятое, финальное заседание.
Петр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии:
Главными новеллами можно назвать пятерку предложений. Первое – сохранение президентской формы правления с перераспределением функций Президента и парламента. Например, в связи с этим увеличивается срок полномочий парламента с 4 до 5 лет, а принятые им акты не могут быть отменены Президентом.
Должны измениться и критерии к кандидатам на пост главы государства. Так, Президентом может быть человек не моложе 40 лет, проживающий в Беларуси не менее 20 лет и не имеющий гражданства иностранного государства. При этом избираться он может только на два срока.
Юлия Стриго, корреспондент:
Вторая новелла акцентирует внимание на принципах социального государства. Это поддержка и гарантии в отношении многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров.
Третье и, пожалуй, самое обсуждаемое нововведение – это придание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию. Если раньше оно выступало в качестве форума для обсуждения насущных проблем, то сейчас перечень полномочий может стать другим.
Руководствуясь главным законом страны, в новой версии в Беларуси планируют ввести правозащитный институт – уполномоченного по правам человека. Он выступит дополнительной гарантией защиты прав и свобод человека.
В списке изменений и основы избирательной системы. К примеру, предлагается закрепить конституционный статус ЦИК как независимого органа и повысить роль партий как коллективных участников избирательного процесса. Также в законе хотят закрепить понятие единого дня голосования, когда выборы депутатов в местные Советы и в нижнюю палату парламента будут проходить одновременно.
Юлия Стриго:
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Новости Беларуси. Конституционная комиссия готова представить результаты работы Президенту. 21 июля прошло девятое заседание, на котором подвели итоги работы по...
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