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Изменить 59 статей, ввести 16 новых. Итоги финального заседания Конституционной комиссии

21.07.2021 22:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Конституционная комиссия готова представить результаты работы Президенту. 21 июля прошло девятое заседание, на котором подвели итоги работы по изменению Основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комиссия должна была до 1 августа представить главе государства свой вариант документа.

В сроки уложились, а в что предлагают вложить нового в основу главного закона страны? Выясняла Юлия Стриго.

Изменить 59 статей, ввести 16 новых. Итоги финального заседания Конституционной комиссии

Впервые речь об изменении Конституции Беларуси зашла на Всебелорусском народном собрании в феврале (о том, как прошел форум, можно прочитать здесь). Тогда глава государства подчеркнул: к обновлению главного закона страны нужно подойти с полной ответственностью, спокойно, обдуманно и не торопясь.

Изменить 59 статей, ввести 16 новых. Итоги финального заседания Конституционной комиссии

Уже в марте к вопросу подключились белорусы. Сбор предложений от граждан проходил на диалоговых площадках и информационном ресурсе Национального центра правовой информации. Для анализа предложений были созданы семь рабочих групп и Конституционная комиссия, в состав которой вошли юристы, общественные деятели, депутаты, представители культуры, образования и социальной сферы. Сегодня прошло их девятое, финальное заседание.

Изменить 59 статей, ввести 16 новых. Итоги финального заседания Конституционной комиссии

Петр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии:
По результатам деятельности Конституционной комиссии за прошедший период был выработан ряд предложений по всем разделам, главам Конституции, в том числе по преамбуле. Всего изменения затронули в той или иной степени 59 статей Конституции. Вводится 16 новых статей, две нормы Конституции предлагается исключить. Цель всех изменений заключается в укреплении взаимодействия государства, общества и граждан.

Изменить 59 статей, ввести 16 новых. Итоги финального заседания Конституционной комиссии

Главными новеллами можно назвать пятерку предложений. Первое – сохранение президентской формы правления с перераспределением функций Президента и парламента. Например, в связи с этим увеличивается срок полномочий парламента с 4 до 5 лет, а принятые им акты не могут быть отменены Президентом.

Должны измениться и критерии к кандидатам на пост главы государства. Так, Президентом может быть человек не моложе 40 лет, проживающий в Беларуси не менее 20 лет и не имеющий гражданства иностранного государства. При этом избираться он может только на два срока.

Изменить 59 статей, ввести 16 новых. Итоги финального заседания Конституционной комиссии

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Юлия Стриго, корреспондент:
Возможностью решить проблемы по закону, словом в кабинете, а не на улицах, к сожалению, воспользовались не все. Видимо, не так уж и нужно было. А вот настоящие белорусы к своему будущему отнеслись ответственно и активно присылали свои предложения.

Изменить 59 статей, ввести 16 новых. Итоги финального заседания Конституционной комиссии

Вторая новелла акцентирует внимание на принципах социального государства. Это поддержка и гарантии в отношении многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров.

Изменить 59 статей, ввести 16 новых. Итоги финального заседания Конституционной комиссии

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Третье и, пожалуй, самое обсуждаемое нововведение – это придание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию. Если раньше оно выступало в качестве форума для обсуждения насущных проблем, то сейчас перечень полномочий может стать другим.

Изменить 59 статей, ввести 16 новых. Итоги финального заседания Конституционной комиссии

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Руководствуясь главным законом страны, в новой версии в Беларуси планируют ввести правозащитный институт – уполномоченного по правам человека. Он выступит дополнительной гарантией защиты прав и свобод человека.

Изменить 59 статей, ввести 16 новых. Итоги финального заседания Конституционной комиссии

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В списке изменений и основы избирательной системы. К примеру, предлагается закрепить конституционный статус ЦИК как независимого органа и повысить роль партий как коллективных участников избирательного процесса. Также в законе хотят закрепить понятие единого дня голосования, когда выборы депутатов в местные Советы и в нижнюю палату парламента будут проходить одновременно.

Изменить 59 статей, ввести 16 новых. Итоги финального заседания Конституционной комиссии

Юлия Стриго:
21 июля завершился лишь первый этап подготовки новой Конституции. Каждый член комиссии под собственным согласием с предложенными изменениями смог оставить и перечень замечаний по тем вопросам, над которыми еще стоит поработать. Впереди рассмотрение предварительной редакции с участием главы государства, после – всенародное обсуждение. И, наконец, референдум, на котором будет принято окончательное решение по изменению Конституции. Он пройдет в начале 2022 года.

 
 
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Новости Беларуси. Конституционная комиссия готова представить результаты работы Президенту. 21 июля прошло девятое заседание, на котором подвели итоги работы по...
 
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