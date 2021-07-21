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Белорусские атлеты прибыли в Олимпийскую деревню
21.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские спортсмены начинают приезжать в Токио на Олимпийские игры. В сборной 109 атлетов, которые поборются за медали в 20 видах спорта. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова рассказала подробности.
Сначала ПЦР-тест, а потом уже завтрак. Так начинается день спортсменов в Олимпийской деревне. Каждому атлету выдают специальный набор пробирок.
Обстановка в номерах минималистичная. Почти все сделано из дерева и картона.
«Вот в таких комнатах проживают наши спортсмены. Достаточно просторно. Да, все говорят, что кровати картонные. Это действительно так», – поделилась Меннанова.
Такие спартанские условия самую опытную спортсменку белорусской команды не пугают. Главное – результат. Для Татьяны Дроздовской эта Олимпиада станет шестой по счету.
Олимпиада пройдет без зрителей. Никаких автографов и фото. Но болельщики могут записывать видео с пожеланиями и выкладывать их в социальные сети. Такую акцию запустил Национальный олимпийский комитет Беларуси.
Все неделю после 19-часового выпуска новостей смотрите на телеканале «МИР» «Мировые игры с олимпийскими чемпионами».
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В сборной 109 атлетов, которые поборются за медали в 20 видах спорта
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