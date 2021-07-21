Белорусские атлеты прибыли в Олимпийскую деревню

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские спортсмены начинают приезжать в Токио на Олимпийские игры. В сборной 109 атлетов, которые поборются за медали в 20 видах спорта. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова рассказала подробности.

Сначала ПЦР-тест, а потом уже завтрак. Так начинается день спортсменов в Олимпийской деревне. Каждому атлету выдают специальный набор пробирок.

«Каждая пробирка на определенный день. Здесь расписана процедура получения этих пробирок», – рассказала начальник отдела информации Национального олимпийского комитета Беларуси Виктория Меннанова.

Обстановка в номерах минималистичная. Почти все сделано из дерева и картона.

«Вот в таких комнатах проживают наши спортсмены. Достаточно просторно. Да, все говорят, что кровати картонные. Это действительно так», – поделилась Меннанова.

Такие спартанские условия самую опытную спортсменку белорусской команды не пугают. Главное – результат. Для Татьяны Дроздовской эта Олимпиада станет шестой по счету.

«Добираемся на автобусах, 35-40 минут он идет до нашего яхтклуба. Выйти из гостиницы дальше, чем до порога автобуса, мы не можем. Нас привезли в гостиницу, мы вышли, зашли, погулять тоже нельзя», – отметила чемпионка мира и Европы по парусному спорту Татьяна Дроздовская.

Олимпиада пройдет без зрителей. Никаких автографов и фото. Но болельщики могут записывать видео с пожеланиями и выкладывать их в социальные сети. Такую акцию запустил Национальный олимпийский комитет Беларуси.

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