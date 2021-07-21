У правозащитника Кисляка прошел обыск, он на свободе

У правозащитника, члена совета движения «За Свободу» Романа Кисляка прошел обыск. Он на свободе под подпиской о неразглашении.





«Обыск проходил шесть часов. На нем присутствовала моя мать как владелица дома, меня не пускали ни на обыск, ни на выход. Проводили обыск сотрудники КГБ, понятых они привезли с собой», — сообщил БелаПАН Кисляк.

По его словам, все проходило корректно, но не дали ни позвонить на работу, ни выгулять собаку. В итоге изъяли всю технику: компьютер, телефон и др., копию протокола не выдали.

Кисляк является свидетелем по уголовному делу, его допросили на месте и взяли подписку о неразглашении.

«Единственное, что могу сказать, что ни я, ни кто-то из известных мне активистов к таким преступлениям отношения не имеют. Кто-то хочет нас дискредитировать», — сказал правозащитник.

Обыск был еще 19 июля, однако связи с Кисляком не было до сегодняшнего дня.