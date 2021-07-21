﻿ У правозащитника Кисляка прошел обыск, он на свободе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У правозащитника Кисляка прошел обыск, он на свободе

21.07.2021 22:49 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

У правозащитника, члена совета движения «За Свободу» Романа Кисляка прошел обыск. Он на свободе под подпиской о неразглашении.

У правозащитника Кисляка прошел обыск, он на свободе

«Обыск проходил шесть часов. На нем присутствовала моя мать как владелица дома, меня не пускали ни на обыск, ни на выход. Проводили обыск сотрудники КГБ, понятых они привезли с собой», — сообщил БелаПАН Кисляк.

По его словам, все проходило корректно, но не дали ни позвонить на работу, ни выгулять собаку. В итоге изъяли всю технику: компьютер, телефон и др., копию протокола не выдали.

Кисляк является свидетелем по уголовному делу, его допросили на месте и взяли подписку о неразглашении.

«Единственное, что могу сказать, что ни я, ни кто-то из известных мне активистов к таким преступлениям отношения не имеют. Кто-то хочет нас дискредитировать», — сказал правозащитник.

Обыск был еще 19 июля, однако связи с Кисляком не было до сегодняшнего дня.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У правозащитника, члена совета движения «За Свободу» Романа Кисляка прошел обыск. Он на свободе под подпиской о неразглашении.
 
Новости дня
Новости разные
 
7 дней и тысячи километров пути. Поезд «Беларусь. Молодёжь. Единство» прибыл на конечную станцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by