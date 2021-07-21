Источник материала: ОНТ

Боксер Майк Тайсон снял видео с тренировками, где в свои 55 лет двигается, как в начале карьеры. Ролик опубликован в Instagram.









Один из самых узнаваемых боксеров в истории Майк Тайсон активно ведет страницу в соцсети. На него подписаны 15 миллионов человек. На последнем видео видно, как спортсмен тренируется с боксерской грушей.

На первых секундах ролика Тайсон говорит: «Меня не волнует, насколько вы хороши в чем-либо, если у вас нет дисциплины — вы никто».

Некоторые предположили, что Майк готовится к предстоящему бою. Недавно его тренер говорил, что спортсмен в скором времени выйдет на ринг.

Однако многие сходятся во мнении, что несмотря на возраст, у спортсмена все та же энергия молодого парня, которым он был в начале картеры.

Фото: nstagram.com/miketyson/

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