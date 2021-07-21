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Лукашенко: За провокациями прежде всего стоят США, их спецслужбы

21.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: За провокациями прежде всего стоят США, их спецслужбы

Кто стоит за провокациями в адрес официального Минска? Президент знает ответ. И если белорусскую аудиторию он вряд ли удивит, то вот арабоязычный мир узнал много нового об отношениях Беларуси и коллективного Запада. Важные заявления Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу Sky News Arabia. Оно вышло в эфир сегодня. Мы же покажем несколько любопытных фрагментов. 

Экстренная посадка самолёта Ryanair, по сути, задала тон беседе. Официальный Минск неоднократно опровергал домыслы относительно инцидента. И всё же Александр Лукашенко вновь терпеливо описал хронологию событий. Минск не принуждал самолёт к посадке в местном аэропорту. Это решение принял пилот, несмотря на то, что до пункта назначения – Вильнюса – оставались считанные минуты в небе. При этом объяснений командира корабля в Беларуси так и не услышали.

Александр Лукашенко уверен, что даже если бы на том самом борту не находился разыскиваемый Протасевич, Запад нашёл бы другой повод для нападок на Минск и введения санкций. Так кто стоит за всем этим? Для президента ответ очевиден. 

Отношения Минска и Европейского союза, по мнению Александра Лукашенко, сегодня с трудом можно назвать диалогом. Журналиста интересовало – могут ли в нормализации отношений помочь посредники. 

Не менее громкими темами стали обвинения в адрес Минска в содействии нелегальной миграции в ЕС и влияние западных санкций на белорусскую экономику. Интервью без купюр – у наших коллег на «Беларусь-1». 

ФОТО: president.gov.by

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Теги: Минск
 
 
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Кто стоит за провокациями в адрес официального Минска? Президент знает ответ. И если белорусскую аудиторию он вряд ли удивит, то вот арабоязычный мир узнал много...
 
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