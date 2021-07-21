Появились кадры, которые подтверждают слова беженцев об истязаниях в Литве. Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Тем временем не утихает скандал вокруг шокирующего отношения литовских властей к беженцам – мигрантов морили голодом, избивали, а затем принудительно заставили покинуть страну . Уже в Беларуси детали зверского обращения граждане Ирака рассказали нашим пограничникам. Так, на женщин и детей грозились натравить собак, а границу с Беларусью мигранты пересекали под автоматные очереди. Сегодня же в Интернете появились кадры, которые подтверждают слова беженцев. Литва тем временем предпочитает отмалчиваться, но в Вильнюсе на этом фоне уже разгорается конфликт между Сеймом и офисом президента. Игорь Тур дополнит тему.





Вечер в Литве не добрый. И это будет последняя шутка в сегодняшней рубрике по поводу всё того же скандала на литовско-белорусской границе. При всём обоснованном желании в Минске позлорадствовать над тем, что Вильнюс сел в лужу, нам не хотелось бы, чтобы политические игры литовской верхушки негативно отразились на литовцах. И на беженцах, некоторые из которых уже пострадали прилично.

Коротко напомним суть: Литва несколько недель обвиняет Беларусь в нелегальной переправке беженцев из Ирака, причём не представляет никаких доказательств. А несколько дней назад наши пограничники встречают 26 иракцев, которые рассказывают следующее: в миграционных центрах Литвы их морили голодом, избивали, а затем вооружённые люди в балаклавах поставили беженцев под автоматы и, угрожая спустить собак, приказали бежать обратно в Беларусь. Среди тех, кого литовские каратели так выгнали из стран, были дети и женщины.

Эта ситуация вызвала резкую критику действий Литвы со стороны Александра Лукашенко. Наш Президент назвал вещи своими именами: это почерк фашистской диктатуры. Признаюсь, мы сегодня ждали какой-либо реакции из Вильнюса, но там хранили гробовое молчание. И не было бы повода для дополнения, если бы днём в Интернете не появилось видео, на котором, предположительно, тот самый момент, как беженцы бегут из Литвы в Беларусь под автоматными очередями.

Откуда это видео и кем снято – пока однозначных ответов нет. Но они наверняка будут – события годичной давности приучили нас не спешить с выводами. Как вариант, кстати, это может быть и дезинформация от литовских спецслужб, чтобы спровоцировать нас... Разберёмся. Но пока исходим из того, что на видео те самые беженцы уносят ноги от «демократов». Тем более, что сегодня появилось ещё одно видео встречи наших пограничников с иракскими беженцами после побывки тех в Литве. За не самый уверенный английский простите и тех, и других – всё же для всех эта встреча была неожиданной.

А ещё сегодня появилось подтверждение того, что беженцев в Литве действительно избивали. Для начала – имеются соответствующие записи обследования в белорусской больнице, факт снятия побоев подтвердили и медики.

Всё это время мы ждали реакции Вильнюса – должны же они как-то ответить беженцам из Ирака, которые рассказали, как их истязали в Литве. Но всё, на что сподобились соседи – это ругань между Сеймом, то есть парламентом, и офисом президента по поводу поправок к закону о правовом положении иностранцев в Литве. Советник Науседы вроде как сказал, что Сейм своей инициативой «выбросил в мусорную корзину права мигрантов», а сам Науседа позже этот же документ подписал. Тоже, знаете ли, повод задуматься о том, какой там у них в верхах бардак. Но раз уж по скандалу на границе Литва молчала – мы спросили сами.

Я даже никак не хочу комментировать реакцию литовских ведомств на репортёров, особенно в свете того, как Вильнюс постоянно пытается учить нас работать. Пусть бы для начала разобрались у себя… Разбираться, кстати, там помогают журналисты и блогеры – но не те, кто за революции и хайп, а другие, кто за правду. К ним мы, за отсутствием какой-либо позиции у официального Вильнюса, и обратились.

В общем, вокруг Вильнюса, по ощущениям, складывается негативный фон, выходящий далеко за рамки двусторонних белорусско-литовских отношений. Так как в этот скандал втянуты уже и беженцы, идёт речь о выходцах Ирака, Афганистана и других государств. Наша позиция максимально конкретная: когда литовские пограничники в балаклавах натравливают на беженцев собак и гонят их под дулами автоматов обратно в Беларусь – это дикость. А хотя… Чего уж там, это фашизм. Но, видимо, должно пройти ещё какое-то время, чтобы это окончательно поняли и признали в «мировом сообществе».

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