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В Барановичах опрокинулось авто – погиб 17-летний парень
Источник материала: ОНТ
В Барановичах опрокинулся легковой автомобиль Opel – погиб подросток. Об этом
ДТП произошло около 17:15 на улице Речной.
Также сообщается, что за сутки на дорогах Брестской области погибли три человека.
Фото: скриншот из видео МВД
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В Барановичах опрокинулся легковой автомобиль Opel – погиб подросток. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. ДТП произошло...
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