В Барановичах опрокинулось авто – погиб 17-летний парень

Источник материала: ОНТ

В Барановичах опрокинулся легковой автомобиль Opel – погиб подросток. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

ДТП произошло около 17:15 на улице Речной.

Также сообщается, что за сутки на дорогах Брестской области погибли три человека.

Фото: скриншот из видео МВД

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